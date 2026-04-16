Когда сажать картофель по лунному календарю в апреле 2026 года

Когда сажать картошку

Традиционный отказ от огородных работ в первую неделю после Пасхи обусловлен уважением к Светлой седмице. Этот период в украинской культуре испокон веков считается временем для душевного спокойствия, посещения близких и празднования, что исключает любой изнурительный физический труд. Хозяева сознательно делают перерыв по хозяйственным делам, чтобы восстановить внутренние силы после длительного поста и посвятить время семье, поэтому посадку картофеля обычно переносят на более поздний срок, даже если погода уже способствует работе на земле.

Влияние лунных фаз на урожайность картофеля

Астрономический календарь играет немаловажную роль в формировании прочной корневой системы. В апреле 2026 года ситуация с небесными светилами выглядит следующим образом:

14-16 апреля — период нисходящей Луны.

17 апреля — новолуние, когда проводить какие-либо манипуляции с растениями не рекомендуется.

18-30 апреля — период роста Луны, что является наиболее благоприятным временем для культур, формирующих плоды в почве.

Когда сажать картофель в апреле 2026 года.

Наиболее продуктивным периодом для высадки картофеля станет вторая половина апреля, когда завершится праздничная неделя и изменятся фазы Луны. Оптимальным окном считается промежуток с 18 по 30 апреля. Особое внимание следует обратить на 19-23 апреля и 25-28 апреля. По наблюдениям аграриев, картофель, посаженный именно в эти дни, лучше приживается и демонстрирует высокую устойчивость к неблагоприятным факторам.

Климатические условия и готовность грунта для посадки картофеля

Даже при идеальных датах по календарю, последнее слово остается по природе. Перед посадкой необходимо убедиться, что среда готова к приему семян:

Земля должна прогреться до +8 °C и выше. Ночные заморозки должны окончательно отступить, чтобы не повредить первую лестницу. Почва должна быть рыхлой и умеренно влажной; чрезмерная сырость может привести к гниению клубней.

Взвешенный подход к срокам посадки является залогом здоровья растений. Соблюдение этих рекомендаций позволит минимизировать риски заболеваний, ускорить появление всходов и в результате собрать качественный и богатый урожай.