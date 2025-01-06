Когда сажать картофель в 2025 году: агрономы поделились благоприятными датами для невероятного урожая

Высокая влажность весной способствует развитию болезней корневой системы, в частности корневых гнили, что может привести к потерям посевного материала. Лето по предварительному прогнозу будет жарким и сухим, что усложнит выращивание поздних сортов картофеля. Поэтому следует выбирать ранние и среднеранние сорта, чтобы собрать урожай до начала сильной жары.

Для того чтобы картофель успешно пророс, температура грунта на глубине 15–20 см должна быть не менее 10–12°C. Это важно учитывать при планировании высадки. При условии надлежащего ухода (окучивание, подкормка, своевременная поливка) ранние и среднеранние сорта успеют дать урожай до начала летнего зноя. Если задержать уборку, клубни могут перегреться в горячей почве.

Из-за жаркого лета количество вредителей будет высоким, поэтому стоит заранее приобрести биопрепараты для защиты растений. Полив, который помогает предотвратить болезни, следует проводить своевременно и осторожно, чтобы не создавать благоприятных условий для гниения.

Тем, кто выращивает картофель в теплицах или теплых регионах, можно планировать посадки в январе и феврале. Это позволит получить урожай для ранней реализации.

Агрогороскоп для высадки картофеля 2025 года

Январь: 19–21 января: Весы, убывающая Луна. Подходит для высадки картофеля, который будет хорошо храниться. 22-23 января: Скорпион, убывающая Луна. Хорошее время для ранних сортов картофеля для продажи или для собственного потребления. 26–27 января: Козерог, убывающая Луна. Период для высадки картофеля, который будет храниться. 31 января: Рыбы, растущая Луна. Благоприятный день для высадки ранних сортов.

Февраль: 15–17 февраля: Весы, убывающая Луна. Время для сортов, хорошо сохраняющихся. 18–19 февраля: Скорпион, убывающая Луна. Подходит для высадки ранних сортов. 23-25 февраля: Козерог, убывающая Луна. Идеальный период для сортов, предназначенных для продолжительного хранения.

Март: 17-19 марта: Скорпион, убывающая Луна. Великолепное время для высадки картофеля. 23-24 марта: Козерог, убывающая Луна. Лучший период для сортов, которые будут храниться. 27 марта: Рыбы, убывающая Луна. Благоприятный день для высадки раннего картофеля.



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