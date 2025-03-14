Когда сажать картофель в 2025 году: запомните важное правило, чтобы всегда получать 100% урожай

Время посадки картофеля в 2025 году определяется погодными условиями. Однако есть общие рекомендации, которые помогут получить больший урожай.

Учитывая климат Украины, картофель обычно высаживают в апреле или начале мая. Это касается типичного домашнего хозяйства, выращивающего овощи для личных нужд. Такое время посадки лучше. Конечно, есть исключения, в частности, для южных регионов и низменностей Закарпатья. Если погода разрешает, картофель можно высаживать даже в конце марта.

Как подготовить картошку к посадке: основные правила

Это, пожалуй, самый важный шаг перед посадкой. Для того чтобы картофель хорошо пророс, нужно правильно подготовить его к этому этапу. Для проращивания картофель выносят из погреба в теплое помещение, но не на прямой солнечный свет.

Основные правила проращивания:

Приблизительно за 20-25 дней до посадки перенесите картофель в теплое, светлое место, но без прямых солнечных лучей. Идеальная температура для проращивания – от +14 до +18 градусов. Для посадки подходят ростки длиной 2-3 см. Время произрастания может изменяться в зависимости от сорта картофеля. Поэтому важно внимательно следить за процессом, поскольку слишком длинные побеги, как и совсем не проросшие, также не являются оптимальными.

Когда сажать картофель в апреле 2025 года

Конкретной даты для посадки картофеля в апреле не существует, поскольку она зависит от температуры воздуха и почвы.

Лучшее время — когда температура почвы достигнет +10...+12 градусов. В таких условиях картофель быстро начнет развиваться. Это своеобразное "золотое правило" для получения хорошего урожая. Такие температуры обычно устанавливаются в большинстве регионов Украины в середине апреля.

Если посадить при температуре почвы, скажем, +8...+10, процесс прорастания будет просто медленнее, но особых проблем не возникнет.

Читайте также: