ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
195
Время на прочтение
3 мин

Когда сажать картофель в 2026 году: стоит ли уже спешить

Как понять, что пора сажать картофель, как это лучше делать.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Когда сажать картошку

Когда сажать картофель

Выращивание картофеля в Украине — это настоящая традиция, где успех зависит от умения слушать природу. В 2026 году, когда весенняя погода часто бывает капризной, секрет щедрого урожая кроется не в календарных датах, а в понимании биологических потребностей культуры. Эксперты настаивают, что важно устоять перед соблазном выйти на огород во время первых мартовских лучей и дождаться момента, когда земля будет действительно готова принять семена.

Оптимальная температура почвы для посадки картофеля

Главным орриентиром для каждого хозяина должна стать температура земли, а не просто воздуха. Картофель — дитя тепла, поэтому его биологические часы запускаются только тогда, когда на глубине 10 сантиметров почва прогревается до стабильных 7–10 градусов выше нуля.

Спешка в этомуделу может быть роковой. Если опустить клубни в холодную землю, где температура не достигла и 5 градусов, они рискуют просто сгнить. Даже если картофель выживет, он будет прорастать болезненно долго, тратя все силы на борьбу с холодом вместо того, чтобы формировать крепкие побеги.

Когда сажать картофель в Украине

Украинские пространства диктуют свои правила, поэтому график работ будет существенно отличаться в зависимости от региона.

Жители южных областей — Одесчины, Херсонщины и Запорожья — традиционно открывают сезон быстрее всего, ориентируясь на конец марта или первые числа апреля.

В центре страны, в частности на Киевщине, Виннитчине и Полтавщине, благоприятное время обычно наступает только после 10 апреля.

А вот на севере и западе, где ночные заморозки могут задержаться, лучше всего планировать посадку на конец апреля или даже начало мая.

Если вы сомневаетесь в датах, присмотритесь к природе — расцвет черемухи и первые по-настоящему теплые ночи являются безошибочным сигналом, что пора приступать к работе.

Как сажать картофель, чтобы лучше взошел

Подготовка семенного материала

Чтобы каждый кустик на грядке был крепким, подготовку следует начать еще за 2–3 недели до высаживания.

Клубни вытягивают из холодных погребов и дают им «проснуться» в светлом и теплом помещении. Этот процесс позволяет получить короткие, толстые и сильные побеги, которые не обломаются при посадке.

Для дополнительной защиты от коварных вредителей и болезней опытные огородники используют проверенные временем средства — припудривают картофель древесной золой или обрабатывают слабым раствором марганцовки непосредственно перед тем, как он окажется в земле.

Как правильно сажать картофель

Почва на участке должна быть рыхлой и в меру влажной. Выбор метода посадки — это всегда творческий процесс, основанный на особенностях вашей земли.

Наиболее распространенным остается классический метод рядами, где картофель углубляют на 8–10 сантиметров, оставляя между рядами пространство в 60–70 сантиметров для удобного окучивания.

Для тяжелых и плотных грунтов идеальным вариантом является формирование гребней, что обеспечивает корням лучший доступ кислорода.

А для тех, кто любит эксперименты и хочет забыть о сапке, существует метод посадки под солому — клубни просто раскладывают по земле и укрывают толстым «одеялом» из соломы, которая идеально держит влагу и не дает шанса сорнякам.

Уход за посевами

Когда через 2–3 недели над землей появятся первые зеленые побеги, начинается самый ответственный этап. Регулярное разрыхление междурядий в это время не только уничтожает мелкие сорняки, но и позволяет земле дышать, что стимулирует рост мощных корней. Особенно важно следить за влажностью во время бутонизации и цветения — именно в эти дни растение решает, сколько молодых картофелин оно подарит вам осенью.

Следование этим простым, но глубоким правилам позволит вам обеспечить себя качественным «вторым хлебом» на всю зиму.

Дата публикации
Количество просмотров
195
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie