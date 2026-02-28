Когда сажать лук на рассаду в 2026 году: благоприятные дни

Лук / © Фото из открытых источников

Реклама

Лук — культура требовательная к свету и продолжительности вегетации, поэтому неверные сроки посева приводят к вытянутой рассаде или к маленьким луковицам.

Благоприятные дни для посадки лука на рассаду 2026 года по лунному календарю

Февраль: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28 число

Март: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 число

Апрель: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 число

Как правильно сеять лук на рассаду

Сначала нужно выбрать семена, замочить их в теплой воде на 4-8 часов, быстро ополоснуть и подсушить. Земля для рассады лука должна быть рыхлой, теплой и плодородной. Субстрат для рассады можно сделать самому: из торфа, перегноя, садовой земли и песка.

Семена нужно сеять неглубоко, сверху накрыть тонким слоем почвы, около полусантиметра, чтобы они могли легко пробиться на свет.

Реклама

Всходы любят тепло, поэтому сначала температура должна быть около 18-22 градусов. Когда побеги появятся, ночную температуру желательно снизить до 12-15 градусов.

Освещение и подкормка рассады

Луку нужно много света: минимум 12–14 часов в сутки. Если природного света недостаточно, установите фитолампы и подсвечивайте по 12–14 часов в день.

Подкормки начинают, когда у сеянцев появятся первые настоящие листья. Используйте комплексные удобрения для рассады или легкие органические настои, питайте 1 раз в 10–14 дней.

Раньше мы писали о том, когда сеять перец на рассаду и как рассчитать сроки. Больше об этом читайте в новости.