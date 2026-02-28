- Дата публикации
Когда сажать лук на рассаду в 2026 году: благоприятные дни
Многие специалисты в сфере сельского хозяйства придерживаются практики высева семян различных растений в соответствии с лунным календарем, и опыт показывает, что этот подход может быть эффективным.
Лук — культура требовательная к свету и продолжительности вегетации, поэтому неверные сроки посева приводят к вытянутой рассаде или к маленьким луковицам.
Благоприятные дни для посадки лука на рассаду 2026 года по лунному календарю
Февраль: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28 число
Март: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 число
Апрель: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 число
Как правильно сеять лук на рассаду
Сначала нужно выбрать семена, замочить их в теплой воде на 4-8 часов, быстро ополоснуть и подсушить. Земля для рассады лука должна быть рыхлой, теплой и плодородной. Субстрат для рассады можно сделать самому: из торфа, перегноя, садовой земли и песка.
Семена нужно сеять неглубоко, сверху накрыть тонким слоем почвы, около полусантиметра, чтобы они могли легко пробиться на свет.
Всходы любят тепло, поэтому сначала температура должна быть около 18-22 градусов. Когда побеги появятся, ночную температуру желательно снизить до 12-15 градусов.
Освещение и подкормка рассады
Луку нужно много света: минимум 12–14 часов в сутки. Если природного света недостаточно, установите фитолампы и подсвечивайте по 12–14 часов в день.
Подкормки начинают, когда у сеянцев появятся первые настоящие листья. Используйте комплексные удобрения для рассады или легкие органические настои, питайте 1 раз в 10–14 дней.
