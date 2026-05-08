Когда сажать морковь: огородникам назвали лучшее время для сладкого урожая

Морковь / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Правильное время посадки моркови влияет не только на количество урожая, но и на вкус корнеплодов. Эксперты советуют высевать ее в прохладную погоду и избегать периодов сильной жары, ведь именно температура почвы определяет, насколько хорошо будут прорастать семена.

Об этом сообщило издание martha stewart, со ссылкой на мастера-садовника и основательницу питомника TN Nursery Тэмми Санс, а также эксперта по растениям Planta Элин Гаррисон.

По словам специалистов, морковь лучше всего растет в прохладных условиях. Тэмми Санс объясняет, что оптимальная температура почвы для прорастания семян составляет от 10 до 24 градусов тепла. Если земля пересыхает из-за жары, морковь всходит хуже, а сами корнеплоды могут становиться жесткими и горькими.

Реклама

Элин Гаррисон добавляет, что морковь обычно слаще, если растет при умеренной температуре, а не во время сильной летней жары.

Сроки посева зависят от климатической зоны. Для зон 3-6 семена рекомендуют высевать в апреле: в начале или в середине месяца для зон 3-4 и в конце апреля для зон 5-6. В зонах 7-8 посадку советуют начинать уже в начале марта. Для зоны 9 оптимальным периодом называют начало января, а для зон 10-11 — февраль или начало марта.

Отметим, что территория Украины преимущественно относится к 5-8 климатическим зонам, поэтому в большинстве регионов морковь стоит высевать с марта до конца апреля.

При должном уходе урожай моркови можно собирать примерно через 60-80 дней после посева.

Реклама

Эксперты также советуют учитывать сорт моркови. Небольшие или круглые сорта лучше подходят для более тяжелых почв и ранней весенней посадки. Длинные сорта требуют более рыхлой и глубокой почвы и более длительного периода роста. В то же время жаростойкие сорта могут переносить более теплую погоду, поэтому их разрешается высевать чуть позже.

Специалисты предостерегают и от слишком ранней посадки. В очень холодной и влажной почве семена могут плохо прорастать. Именно поэтому огородникам советуют ориентироваться не только на календарь, но и на температуру земли и завершение весенних заморозков.

Перед посевом землю рекомендуют разрыхлить на глубину примерно 20-30 сантиметров, удалить камни и комки и добавить компост. Семена высевают в неглубокие рядки, после чего слегка присыпают почвой и регулярно поливают.

Чтобы удержать влагу, эксперты советуют временно накрывать грядки картоном или деревянными досками до появления первых всходов. После того как рассада подрастет на несколько сантиметров, ее нужно проредить, оставляя между растениями примерно 2-3 сантиметра.

Реклама

Отдельное внимание садоводы советуют уделять поливу и прополке. Неравномерное количество влаги может вызвать растрескивание корнеплодов или сделать их жесткими. Сорняки же особенно опасны на ранних этапах роста, поскольку морковь плохо выдерживает конкуренцию за питательные вещества.

Напомним, ранее мы сообщали, что неправильный полив помидоров может привести к слабому росту и болезням растений. Садоводы объяснили, какой способ помогает избежать этих проблем.

Новости партнеров