- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда сажать озимый чеснок: лучшие даты в 2025 году
Обычно в Украине окончательно холодает в ноябре. Поэтому удачным временем, когда сажать озимый чеснок, считается период с конца сентября до начала ноября, в зависимости от региона.
Чтобы обеспечить обильный урожай чеснока, важно выбрать высококачественные сорта и посадить их в правильное время, руководствуясь посевным лунным календарем.
Сроки посадки озимого чеснока отличаются в зависимости от региона. В северных районах чеснок обычно высаживают в конце сентября, в то время как в южных регионах идеальное окно для посадки длится до октября и начала ноября.
Общее правило — сажать чеснок примерно за 25 дней до первых значительных заморозков. Это позволяет зубчикам пустить корни, не прорастая до наступления зимы.
Когда сажать чеснок по лунному календарю в 2025 году:
в сентябре — 1-3, 8, 11-12, 15-16, 25-29 число
в октябре — 1-4, 11, 13, 20, 22, 26-28 число
в ноябре — 1-6, 9 число
Раньше мы писали о том, что нужно сделать, чтобы чеснок оставался свежим. Больше полезных советов читайте в новости.