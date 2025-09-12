ТСН в социальных сетях

Когда сажать озимый чеснок: лучшие даты в 2025 году

Обычно в Украине окончательно холодает в ноябре. Поэтому удачным временем, когда сажать озимый чеснок, считается период с конца сентября до начала ноября, в зависимости от региона.

Вера Хмельницкая
Чеснок

Чеснок / © Pixabay

Чтобы обеспечить обильный урожай чеснока, важно выбрать высококачественные сорта и посадить их в правильное время, руководствуясь посевным лунным календарем.

Сроки посадки озимого чеснока отличаются в зависимости от региона. В северных районах чеснок обычно высаживают в конце сентября, в то время как в южных регионах идеальное окно для посадки длится до октября и начала ноября.

Общее правило — сажать чеснок примерно за 25 дней до первых значительных заморозков. Это позволяет зубчикам пустить корни, не прорастая до наступления зимы.

Когда сажать чеснок по лунному календарю в 2025 году:

  • в сентябре — 1-3, 8, 11-12, 15-16, 25-29 число

  • в октябре — 1-4, 11, 13, 20, 22, 26-28 число

  • в ноябре — 1-6, 9 число

Раньше мы писали о том, что нужно сделать, чтобы чеснок оставался свежим. Больше полезных советов читайте в новости.

