Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: названы лучшие сроки

Чеснок. / © Pixabay

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Озимый чеснок — традиционно высаживают осенью, чтобы уже в начале лета получить большие и сочные головки. От обычного весеннего чеснока он отличается не только временем посадки, но и внешним видом. Ведь озимые сорта обычно формируют более крупные зубчики и созревают раньше.

Когда сажайте озимый чеснок 2026-го, читайте в материале ТСН.ua.

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Озимый чеснок сажают осенью, но ориентироваться на календарь дату не стоит. Лучше всего заняться высадкой, когда устанавливается стабильное осеннее похолодание, а до устойчивых морозов еще около 3-5 недель.

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Важен и выбор участка. Хорошими предшественниками огурцы, кабачки, бобовые и ранняя капуста. После этих культур почва обычно хорошо подходит для выращивания чеснока.

Впрочем, высаживать чеснок на грядке, где раньше рос лук, картофель, помидоры или баклажаны, не рекомендуется. Эти культуры имеют общие болезни и вредителей.

Когда сажать зимний чеснок

В разных регионах Украины оптимальные термины отличаются. Ориентировочно можно планировать посадку с конца сентября по середину октября. Впрочем, говорят огородники, эти даты ориентировочные. Ведь если осень теплая, то посадку лучше немного отложить.

Лучше всего ориентироваться на температуру почвы на глубине около 8–10 см: когда она держится в пределах +8…+12 °C. Температура воздуха обычно составляет около +5…+10 °C. Важно, чтобы до морозов оставалось около 3-5 недель. За это время зубчики успевают хорошо укорениться, но не должны активно уйти в рост.

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Если высадить озимый чеснок в еще прогретую землю — зубчики могут слишком рано уйти в рост. Над землей появятся зеленые побеги, которые с наступлением морозов могут повредиться.

Впрочем, затягивать с посадкой тоже небезопасно. Если земля уже сильно остыла, зубчики не успеют сформировать достаточно мощную корневую систему для промерзания почвы. Из-за этого они будут хуже зимовать или могут вообще погибнуть.

Как сажать зимний чеснок

Грядку для озимого чеснока желательно подготовить за 10–14 дней до посадки: перекопайте землю, тщательно разрыхлите и разровняйте. Под перекапывание можно внести хорошо перепревший перегной или компост, а также фосфорно-калийные удобрения. Свежий навоз использовать не следует, потому что он может повысить риск болезней.

Зубчики высаживают в подготовленные бороздки или лунки донышком вниз. Расстояние должно составлять примерно 8-10 см, а между рядами — 20-25 см.

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После посадки грядку можно замульчировать слоем сухих листьев, торфа, перегноя или соломы. Это поможет защитить зубчики от резких перепадов температуры и промерзания почвы.

Напомним, мы писали о том, где и как правильно хранить чеснок, чтобы он пролежал до зимы.

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