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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

Когда сажать тыкву в открытую почву в 2025 году: как правильно выбрать участок

Тыква — довольно неприхотливая культура, не требующая особого ухода. Однако следует знать, когда ее сажать, чтобы она хорошо взошла, завязалась и выросла большой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда сажать тыкву 2025 года

Когда сажать тыкву 2025 года / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, когда в этом году стоит сеять тыкву в открытую почву, какие дни будут неблагоприятными и где лучше садить культуру, чтобы хорошо росла и не болела.

Когда нужно сажать тыкву в 2025 году

Тыквы не любят холода, это теплолюбивая культура. Их нужно сажать тогда, когда почва прогреется до 15 градусов тепла и уже не будет весенних заморозков. Температура воздуха, которая будет комфортна для растения, должна составлять 18-20 градусов.

Какие дни наиболее благоприятны для посадки тыквы, а какие неблагоприятны.

  • Благоприятные дни для посадки тыквы — 16, 17, 21-25, 29, 30 мая.

  • Неблагоприятные дни для высева тыквы — 18-20, 26-28 мая.

  • 27 мая лучше воздержаться от высева и пересадки любых культур. В этот день стоит планировать дальнейшие действия или выполнять легкие работы, не касающиеся непосредственного контакта с растениями.

Где сажать тыквы, чтобы выросли большими: как правильно выбрать участок

  • Место для посадки тыквы должно быть хорошо освещено, потому что культура любит тепло и солнце.

  • Земля на участке должна быть удобренной, с нейтральной реакцией. Если почва кислая или тяжелая, рекомендуется добавить известь или древесную золу, чтобы раскислить его и сделать более рыхлой.

  • Кроме того, важно, чтобы грядка была сухой, без застаивания воды, иначе гнисты корни растения.

  • Лучше сажать тыквы там, где до этого росли бобовые, помидоры, баклажаны, перец, картофель, лук, капуста, свекла и морковь.

  • Не следует выращивать тыкву после кабачков, патиссонов и огурцов.

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Дата публикации
Количество просмотров
98
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