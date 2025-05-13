Когда сажать тыкву в открытую почву в 2025 году: как правильно выбрать участок

Когда сажать тыкву 2025 года / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, когда в этом году стоит сеять тыкву в открытую почву, какие дни будут неблагоприятными и где лучше садить культуру, чтобы хорошо росла и не болела.

Когда нужно сажать тыкву в 2025 году

Тыквы не любят холода, это теплолюбивая культура. Их нужно сажать тогда, когда почва прогреется до 15 градусов тепла и уже не будет весенних заморозков. Температура воздуха, которая будет комфортна для растения, должна составлять 18-20 градусов.

Какие дни наиболее благоприятны для посадки тыквы, а какие неблагоприятны.

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Благоприятные дни для посадки тыквы — 16, 17, 21-25, 29, 30 мая.

Неблагоприятные дни для высева тыквы — 18-20, 26-28 мая.

27 мая лучше воздержаться от высева и пересадки любых культур. В этот день стоит планировать дальнейшие действия или выполнять легкие работы, не касающиеся непосредственного контакта с растениями.

Где сажать тыквы, чтобы выросли большими: как правильно выбрать участок

Место для посадки тыквы должно быть хорошо освещено, потому что культура любит тепло и солнце.

Земля на участке должна быть удобренной, с нейтральной реакцией. Если почва кислая или тяжелая, рекомендуется добавить известь или древесную золу, чтобы раскислить его и сделать более рыхлой.

Кроме того, важно, чтобы грядка была сухой, без застаивания воды, иначе гнисты корни растения.

Лучше сажать тыквы там, где до этого росли бобовые, помидоры, баклажаны, перец, картофель, лук, капуста, свекла и морковь.

Не следует выращивать тыкву после кабачков, патиссонов и огурцов.