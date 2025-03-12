Когда сажают арбузы на рассаду: запишите себе самые благоприятные дни в марте и апреле 2025 года

Для того чтобы получить урожай раньше, особенно в регионах с прохладным климатом, арбузы выращивают из-за рассады.

Как выбрать качественные семена

Чтобы вырастить вкусные и спелые арбузы, необходимо выбирать высококачественные семена. При выборе обращай внимание на его пригодность к условиям твоего региона, время созревания, размер плодов (средние или небольшие) и свежесть семян.

Не забывай, что большие арбузы лучше растут в более теплых климатических зонах, а для большинства украинских регионов подходят компактные сорта. Они не уступают большому вкусу и сочности, но созревают быстрее, набирая больше сахаристости.

Когда сеять арбузы на рассаду в 2025 году

Время высева семян арбузов для рассады в Украине варьируется в зависимости от региона, сорта и погодных условий. Однако существует общее правило:

Между посевом семян и пересадкой рассады должно пройти не менее 25-35 дней.

Календарь благоприятных и неблагоприятных дней для высева рассады арбузов в марте 2025 года:

Лучшие дни: 04, 05;

04, 05; Благоприятные дни: 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 31;

07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 31; Нейтральные дни: 01, 02, 03, 06, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26;

01, 02, 03, 06, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26; Нежелательные дни: 28, 30;

28, 30; Самые плохие дни: 29.

Календарь благоприятных и неблагоприятных дней для посева арбузов в апреле 2025 года:

Лучший день: 01;

01; Благоприятные дни: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 29, 30;

02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 29, 30; Нейтральные дни: 05, 07, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 28;

05, 07, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 28; Самые плохие дни: 26, 27.

Для высадки семян арбузов в открытый грунт лучше подходит период от середины мая до конца июня.

Как правильно сажать арбузы

Чтобы правильно выращивать рассаду арбузов можно самостоятельно подготовить грунтовую смесь. Для этого на ведро субстрата добавь одну треть перегноя по столовой ложке азотных и калийных удобрений, а также три ложки фосфорного комплексного удобрения. По желанию можно использовать готовые подкормки.

Перед посевом семена замочите в теплой воде (приблизительно +25 °С) или в растворе иммуностимулятора, например, Эпину – это поможет ему быстрее и равномерно прорасти.

Поскольку арбузы имеют чувствительную корневую систему, их следует высаживать в отдельные емкости, такие как стаканы или торфяные горшки. Семена выкладывайте на бок, присыпайте 2-3 см грунтовой смеси и накрывайте пленкой до появления первых всходов.

Для проращивания важно создать температуру 22-25 °С.

Когда рассада подрастет, следите за расстоянием между горшками и своевременно их расставляйте, чтобы растения не мешали друг другу в получении света и пространства. Рассаду арбузов необходимо подпитывать дважды. Лучше использовать водные растворы комплексных минеральных удобрений, но помните, что первая подкормка производится не ранее чем через десять дней после высадки.

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