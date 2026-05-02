Когда сеять арбузы и как их выращивать, чтобы получить сладкий урожай

Арбуз относится к теплолюбивым культурам, поэтому сроки его посева напрямую зависят от погодных условий. На рассаду семена высевают во второй половине апреля, а в открытый грунт — ориентировочно с 10 мая, когда земля прогреется как минимум до +15…+16°C. Пересадку рассады на грядки проводят в конце мая или в начале июня — после того, как минует риск заморозков.

Для выращивания арбузов выбирают легкие по структуре почвы — песчаные или супесчаные, с нейтральной кислотностью. Важно, чтобы участок был хорошо освещенным и защищенным от сквозняков. Также следует соблюдать правила севооборота: арбузы не рекомендуют высевать после тыквенных культур, а также после томатов, перца и баклажанов. Зато благоприятными предшественниками считаются капуста, бобовые, лук и зерновые.

Перед посевом семена готовят: их замачивают в теплой воде и проводят обеззараживание. Высевают в лунки глубиной примерно 8 см, оставляя между растениями расстояние 80-100 см. В каждую лунку добавляют питательные компоненты — золу, перегной и минеральные удобрения.

В регионах с более прохладным климатом арбузы чаще выращивают через рассаду. Семена высевают в легкий питательный субстрат в конце апреля. До появления всходов поддерживают высокую температуру — на уровне +28-30°C. После прорастания ее постепенно снижают, а сами растения перед высадкой в открытый грунт закаляют.

Уход за арбузами предусматривает регулярный полив, особенно в период активного роста и формирования плодов. В то же время во время созревания полив ограничивают — это помогает сделать плоды более сладкими. Подкормку проводят несколько раз за сезон: после высадки рассады, во время образования бутонов и на этапе завязывания плодов.

