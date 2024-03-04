Когда сеять и сажать – какая должна быть температура почвы и воздуха, чтобы можно было начинать посев

Когда можно начинать сеять и сажать в огороде

Весна – начало работ в саду, на огороде, в поле. Немного потеплело и возникает вопрос, не пора ли сеять овощи и зелень, высаживать рассаду в открытый грунт. Чтобы правильно посеять, посадить растения нужно ориентироваться на особенности роста и развития вида растения, на температуру окружающей среды и оптимальную температуру почвы.

Холодостойкие культуры, такие как сельдерей, петрушка, укроп, морковь, редис, свекла, бобы, горох, многолетний лук, капуста вырастут и при холодной погоде, а вот огурцы, помидоры, перец прекращают развиваться при низкой температуре, а при даже кратковременных заморозках гибнут.

Оптимальная температура почвы для посева

Как измерять температуру почвы

В неотапливаемых теплицах температуру грунта нужно замерить на глубине 7-8 сантиметров, на открытых грядках— на глубине до 10 сантиметров. Лучше всего использовать специальный грунтовой термометр, если такого нет, можно мерить и обычным.

Измерять температуру почвы нужно дважды в день – вечером, после заката, и утром, через 2-3 после восхода. Если характеристики температуры совпадают и подходят для данного вида растения, можно сеять.

Чтобы сеять холодостойкие культуры, нужна температура +5ºС, если ниже, лучше подождать.

Для умеренно холодостойких оптимальна температура почвы для посева +8ºС, для теплолюбивых - от +10ºС и выше.

При какой температуре воздуха какие овощи можно сеять, когда высаживать рассаду

Горох прорастает при температуре 2–6 °С, переносит заморозки до минус 6 °С, но только если они кратковременны.

Оптимальная температура для посева семян кабачков, патиссонов, тыквы плюс 10 °C, для растений – 25–35 °C. Заморозки они не переносят.

Капуста может прорастать, даже если температура воздуха 3 °C. Но оптимальной является температурой плюс 20 °C. Эта же температура оптимальна и для роста. Взрослые растения переносят заморозки до -7°C. Переносит кратковременные заморозки закаленная рассада.

Морковь прорастает при 4 °C, оптимальная температура ее роста — это 15–22 °C. Корнеплоды повреждаются, если температура ниже 0 °C, всходы выдерживают заморозки до -4 °C, а взрослые растения выживут при минус 7 °C.

Для прорастания огурцов требуется температура 13–15 °C, для роста - 25–30 °C. Опадают цветки и прекращается рост при 13 ° C, при 8 ° C загнивает семена в почве, растение погибает от болезней.

Семена петрушки, сельдерея прорастают при 2–4 °C, а для взрослых растений нужна температура 15–20 °C. Всходы выдерживает заморозки до — 4 °C.

Теплолюбивый перец прорастает при температуре от 18C, но лучше подождать 25 C тепла. Для роста нужно 20–25 °C, а уже при 13 °C процессы роста замедляются, а при температуре около нуля перец погибает.

Семена редиса, редьки, репы можно сеять при 8 °C, хотя всходы переносят — 4 °C. Но длительного действия холода и при перепадах температуры может пойти в стрелки. Для взрослых растений оптимальная температура 18–20 °C.

Салат переносит заморозки до -5 °C, растет при 5 °C. Но лучше растет при 15–20 °C.

Свеклу нужно сеять только при прогревании почвы от 6 °C. Оптимально температура воздуха для роста от 15 до 25 °C.

Такой теплолюбивой культуре как помидор для прорастании семян нужна температура 20–25 °C, минимально 12 °C. Дневная температура должна быть не ниже 24 °C, ночная — при 18 °C. Томаты погибают, когда температура опускается до 2 °C.

Укроп прорастает при 3 °C, растет при 15–20 °C.

Семена фасоли из-за холода и повышенной влажности загнивают в почве. Взойдет растение будет только при 15 °C. Хорошо растет фасоль при 18–25 °C.

Шпинат прорастает при 3 °C, растет при 15 °C. Всходы выдерживают кратковременный мороз до — 7 °C.

Семена щавеля дают ростки при 3 °C. Но оптимальной температурой роста является 15–23 °C.

Лук к теплу мало требователен, но при длительном воздействии низких температур подвержен стрелкованию. Чернушка прорастает при 7 °C. Для выращивании лука на перо оптимальная температура 16–20 °C.

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