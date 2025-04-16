Когда сеять кабачки на рассаду: благоприятные дни весной 2025 (фото)

Когда сеять кабачки — лунный календарь / © pixabay.com

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По лунному календарю, благоприятные дни для посева кабачков в апреле 14, 18 и 19 числа, однако эксперты считают, что не следует игнорировать посев и в менее благоприятную дату — 28 апреля. Что касается мая, то в следующем месяце кабачки лучше сеять 5, 6 и 7-го. В более поздние сроки можно сеять семена в почву.

Об этом говорится в специализированном издании для хозяек/ров kolizhanka.

Соседи обрадуются: как увеличить урожай кабачков

Хотя кабачки достаточно неприхотливые овощи, следует знать несколько правил для банатого урожая.

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Рассада кабачков развивается в короткий промежуток времени. / © pixabay.com

Прежде всего, семена кабачков можно сеять сразу в почву в апреле-мае. В эти месяцы над посадками лучше соорудить парник.

Если хотите получить более ранний урожай, специалисты советуют вырастить рассаду, ведь это очень просто.

«Для развития рассады сортов разных сроков созревания требуется 23-28 дней после появления всходов — и высаживаем в огород. Поскольку период развития рассады столь короткий, сеять семена нужно не раньше апреля», — говорится в материале.

Покупайте семена кабачков у надежных поставщиков / © Credits

Когда сеять кабачки на рассаду: весенний календарь

Так что напомним, что по лунному календарю, наиболее благоприятные дни для посева кабачков следующие:

14 апреля,

18 апреля,

19 апреля

5 мая,

6 мая,

7 мая.

Как подготовить семена кабачков

Выберите районированные в своем регионе сорта и купите семена кабачков у надежных производителей.

Перед посевом можно замочить семена в талой воде. Если у вас есть сомнения в качестве семян — прорастите их, положив во влажную ткань и в мешочек, который поместить в теплое место. Через три дня станет понятно, какие семена проросли. Поэтому его и нужно сеять.

Напомним и об удобрениях для кабачков для богатого урожая. Чтобы увеличить урожайность в несколько раз, эксперты советуют воспользоваться нашатырным спиртом. Это вещество укрепит культуру и будет стимулировать ее рост.

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