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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Когда сеять кабачки на рассаду: благоприятные дни весной 2025 (фото)

Специалисты советуют учитывать лунный календарь. Список благоприятных дней для посева кабачков в апреле и мае читайте дальше.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда сеять кабачки на рассаду: благоприятные дни весной 2025 (фото)

Когда сеять кабачки — лунный календарь / © pixabay.com

По лунному календарю, благоприятные дни для посева кабачков в апреле 14, 18 и 19 числа, однако эксперты считают, что не следует игнорировать посев и в менее благоприятную дату — 28 апреля. Что касается мая, то в следующем месяце кабачки лучше сеять 5, 6 и 7-го. В более поздние сроки можно сеять семена в почву.

Об этом говорится в специализированном издании для хозяек/ров kolizhanka.

Соседи обрадуются: как увеличить урожай кабачков

Хотя кабачки достаточно неприхотливые овощи, следует знать несколько правил для банатого урожая.

Рассада кабачков развивается в короткий промежуток времени. / © pixabay.com

Рассада кабачков развивается в короткий промежуток времени. / © pixabay.com

Прежде всего, семена кабачков можно сеять сразу в почву в апреле-мае. В эти месяцы над посадками лучше соорудить парник.

Если хотите получить более ранний урожай, специалисты советуют вырастить рассаду, ведь это очень просто.

«Для развития рассады сортов разных сроков созревания требуется 23-28 дней после появления всходов — и высаживаем в огород. Поскольку период развития рассады столь короткий, сеять семена нужно не раньше апреля», — говорится в материале.

Покупайте семена кабачков у надежных поставщиков / © Credits

Покупайте семена кабачков у надежных поставщиков / © Credits

Когда сеять кабачки на рассаду: весенний календарь

Так что напомним, что по лунному календарю, наиболее благоприятные дни для посева кабачков следующие:

  • 14 апреля,

  • 18 апреля,

  • 19 апреля

  • 5 мая,

  • 6 мая,

  • 7 мая.

Как подготовить семена кабачков

Выберите районированные в своем регионе сорта и купите семена кабачков у надежных производителей.

Перед посевом можно замочить семена в талой воде. Если у вас есть сомнения в качестве семян — прорастите их, положив во влажную ткань и в мешочек, который поместить в теплое место. Через три дня станет понятно, какие семена проросли. Поэтому его и нужно сеять.

Напомним и об удобрениях для кабачков для богатого урожая. Чтобы увеличить урожайность в несколько раз, эксперты советуют воспользоваться нашатырным спиртом. Это вещество укрепит культуру и будет стимулировать ее рост.

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Дата публикации
Количество просмотров
97
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