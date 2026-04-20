Когда сеять кабачки в открытую почву в апреле, мае 2026 года

Когда сеять кабачки в открытую почву

Выбор идеального времени для высадки кабачков требует учета погодных условий, так и энергетики лунных циклов. Поскольку эта культура происходит из теплых краев, любая спешка может привести к гибели молодых побегов от ночных заморозков или гниению семян в непрогретой земле.

Когда сеять кабачки в открытый грунт: климатические ориентиры

Кабачки очень теплолюбивы, поэтому главным сигналом для начала работ является стабильное прогревание грунта. Сеять семена можно только тогда, когда земля на глубине около 10 сантиметров прогрелась до 12 градусов, а среднесуточная температура воздуха стабильно держится на отметке 15 градусов тепла.

В условиях украинского климата этот период обычно наступает с середины апреля по середину мая.

Однако в 2026 году синоптики прогнозируют заморозки в апреле, поэтому специалисты советуют начинать посев в конце апреля, начале мая. Для поздних сортов вполне приемлемым термином является даже начало июня.

Ориентиром для садоводов также может служить цветение вишни или одуванчиков — это народные признаки того, что окружающая среда достаточно прогрелась для тыквенных культур.

Когда сажать кабачки в открытый грунт по лунному календарю

Месячный посевной календарь помогает определить дни, когда жизненные силы растений находятся на пике. Кабачки лучше всего сеять в период растущей Луны, избегая фаз новолуния и полные, когда вмешательство в жизнь растения нежелательно.

Согласно календарю на 2026 год, наиболее благоприятными днями в апреле является период от 28 по 30 число, в мае — 2–8, 13, 15–17, 21–22, 24, а также от 28 по 30 число.

Где и как лучше садить кабачки

Кабачки нуждаются в солнечных, защищенных от ветра местах с хорошо дренированной почвой.

Лучшими предшественниками для них являются лук, капуста или корнеплоды.

Перед посадкой землю необходимо перекопать, добавив зрелый навоз или компост, а в сутки к работам обильно увлажнить грядки теплой водой.

Между рядами следует оставлять не менее 1 метра, а между растениями — 60-70 сантиметров. Теснота оказывает негативное влияние на плодоношение и способствует болезням.

Семена заделывают на 3–4 сантиметра на тяжелых почвах и до 6 сантиметров на легких песчаных.

В каждую лунку обычно кладут по 2–3 семечка. Когда появится лестница, нужно оставить только один сильнейший росток, удалив остальные.

Уход за молодыми всходами кабачков

После появления первых листьев растения нуждаются в регулярном поливе теплой, нагретой на солнце водой (примерно раз в 10 дней, а во время цветения — раз в неделю). Лучше всего поливать по утрам, чтобы избежать чрезмерной влажности ночью.

Когда на кусте сформируются 3–4 настоящих листа, можно провести подкормку азотными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой), что поможет растению быстрее нарастить зеленую массу.

При ранней высадке в начале мая обязательно используйте временное укрытие из агроволокна, которое убережет культуру от стресса и возможных температурных колебаний.