Когда сеять капусту на рассаду 2025: агрономические сроки, по лунному календарю

Март на носу – пора сеять капусту на рассаду

Чтобы получить ранний урожай капусты, многие прибегают к выращиванию рассады. Это позволяет ускорить созревание кочанов и получить урожай раньше, чем при прямом посеве в почву.

Сроки посева зависят от многих факторов, включая климатические условия вашего региона, сорт капусты и время сбора урожая.

Когда сеять раннюю капусту на рассаду в Украине

В большинстве регионов Украины ранние сорта белокочанной капусты сеют на рассаду в первые недели марта. Эти сорта предназначены для быстрого созревания и употребления в свежем виде.

Поздние сорта белокочанной капусты сеют на рассаду в середине или конце апреля. Эти сорта предназначены для длительного хранения и квашения.

Что касается цветной капусты, она более теплолюбива, чем белокочанная. Ее сеют на рассаду с конца марта по середину мая, с интервалами в неделю-полторы. Сроки посева зависят от сорта и от того, когда вы собираетесь собирать урожай.

Пекинскую капусту сеют на рассаду в середине марта-начале апреля, а высаживают рассаду в открытую почву примерно в начале мая.

Огородники часто ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь, чтобы определить, когда сеять раннюю капусту на рассаду. Считается, что в такие дни растение может лучше прижиться.

Когда сеять капусту в 2025 году на рассаду по лунному календарю

Благоприятные дни для посева капусты

в марте – 9-11, 16,17, 24-26 числа,

в апреле — 7, 12-14, 21, 22 апреля.

Рассаду капусты можно выращивать с пикировкой. Чтобы вырастить капусту с пикированием, посеять ее можно в одну общую емкость – ящик или контейнер. В дальнейшем подросшие сеянцы рассаживают по отдельным горшкам.

Для выращивания капусты без пикирования сеять семена нужно сразу в отдельные вместимости — стаканчики, горшки или торфяные таблетки.

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