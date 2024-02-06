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Когда сеять лук чернушку, как вырастить репчатый лук из семян за один сезон

Когда сеять лук чернушку, как вырастить репчатый лук из семян за один сезон

Когда сеять лук чернушку

Выращивание лука из семян

Преимущества выращивания лука из семян

Выращивать лук из семян лучше, потому что семена гораздо дешевле сеянки, во-вторых, вырастить рассаду лука очень просто, поскольку нет необходимости пикировать семена по рассадным стаканчикам. И в-третьих, луковицы, выращенные из чернушки, больше, чем головки, выращенные из сеянки.

Когда и как сеять лук чернушку

Сеять лук чернушку лучше всего с середины февраля по середину марта. В среднем рассадный период лука длится 45-60 дней.

Почва, в которую мы будем проводить посев, должна быть легкой и рыхлой, чтобы семена могли быстро развиваться. Почву можно использовать покупную или смешать в равных пропорциях речной песок, перегной и дерновую землю. Любую почву, которую вы выбираете, нужно прокалить в духовке или проморозить.

Семена из магазина уже подготовлены к посеву, а вот собственный посевной материал лучше протравить. Для этого семена в сутки помещают в слабый (0,1%) раствор марганцовки. Чтобы ускорить произрастание, можно воспользоваться стимуляторами роста.

Семена высевают на глубину 0,5-1 см, ширина междурядий – 5-6 см. Глубина слоя грунта в ящике или контейнере должна быть не менее 6 см.

Раскладываем семена в ряды на расстоянии 2 см между семенами, чем шире шаг при посеве, тем дольше можно будет выращивать лук в этом ящике без пикировки.

Присыпаем сверху грунтом еще на 1 см, немного уплотняем землю руками, поливаем из пульверизатора водой комнатной температуры и накрываем пленкой. Всходы начнут появляться уже через неделю.

Как ухаживать за сеянцами лука

Ящик или контейнер должен находиться в тепле. Ежедневно нужно снимать пленку, проветривать рассаду и проверять увлажненность почвы. Через 10-15 дней, когда появятся всходы пленку можно убрать.

Контейнер должен 3-5 дней находиться на свету при 9-12°C, затем температуру воздуха можно немного повысить, но не держите рассаду в помещении – растущая в тепле рассада хуже приживается при пересадке в грунт.

Поливать сеянцы нужно умеренно. Подкармливать нужно дважды за все 60 дней развития рассады минеральными удобрениями – через неделю после появления всходов и через две недели от даты первой подкормки.

Когда и как высаживать лук в открытый грунт

Лук можно высаживать в открытый грунт, как пройдет 60 дней после его посева, если на каждом растении будет по 3-4 хорошо развитых настоящих листочка длиной 15-20 см.

За пару дней до высадки рассаду нужно закаливать – выносить на время на открытый воздух.

Грядка для лука должна размещаться в месте с хорошим освещением и циркуляцией воздуха. Хорошо, если в прошлом году здесь росли капуста, томаты, огурцы или кабачки.

Расстояние между рядами должно быть 20-25 см, а между соседними лунками – 8-10 см. Для больших сортов схема посадки 30х30 см.

Если у сеянцев оказались слишком длинные корни, его можно сократить примерно на треть.

Сразу после пересадки лук поливают. Чтобы растения хорошо приживилось, в течение первой недели их нужно ежедневно поливать. Потом поливать посадки лука нужно не чаще 1-2 раз в неделю и то, если стоит сухая погода. Когда начнется формирование луковиц, полив прекращают.

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