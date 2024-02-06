Когда сеять лук чернушку, как вырастить репчатый лук из семян за один сезон

Преимущества выращивания лука из семян

Выращивать лук из семян лучше, потому что семена гораздо дешевле сеянки, во-вторых, вырастить рассаду лука очень просто, поскольку нет необходимости пикировать семена по рассадным стаканчикам. И в-третьих, луковицы, выращенные из чернушки, больше, чем головки, выращенные из сеянки.

Когда и как сеять лук чернушку

Сеять лук чернушку лучше всего с середины февраля по середину марта. В среднем рассадный период лука длится 45-60 дней.

Почва, в которую мы будем проводить посев, должна быть легкой и рыхлой, чтобы семена могли быстро развиваться. Почву можно использовать покупную или смешать в равных пропорциях речной песок, перегной и дерновую землю. Любую почву, которую вы выбираете, нужно прокалить в духовке или проморозить.

Семена из магазина уже подготовлены к посеву, а вот собственный посевной материал лучше протравить. Для этого семена в сутки помещают в слабый (0,1%) раствор марганцовки. Чтобы ускорить произрастание, можно воспользоваться стимуляторами роста.

Семена высевают на глубину 0,5-1 см, ширина междурядий – 5-6 см. Глубина слоя грунта в ящике или контейнере должна быть не менее 6 см.

Раскладываем семена в ряды на расстоянии 2 см между семенами, чем шире шаг при посеве, тем дольше можно будет выращивать лук в этом ящике без пикировки.

Присыпаем сверху грунтом еще на 1 см, немного уплотняем землю руками, поливаем из пульверизатора водой комнатной температуры и накрываем пленкой. Всходы начнут появляться уже через неделю.

Как ухаживать за сеянцами лука

Ящик или контейнер должен находиться в тепле. Ежедневно нужно снимать пленку, проветривать рассаду и проверять увлажненность почвы. Через 10-15 дней, когда появятся всходы пленку можно убрать.

Контейнер должен 3-5 дней находиться на свету при 9-12°C, затем температуру воздуха можно немного повысить, но не держите рассаду в помещении – растущая в тепле рассада хуже приживается при пересадке в грунт.

Поливать сеянцы нужно умеренно. Подкармливать нужно дважды за все 60 дней развития рассады минеральными удобрениями – через неделю после появления всходов и через две недели от даты первой подкормки.

Когда и как высаживать лук в открытый грунт

Лук можно высаживать в открытый грунт, как пройдет 60 дней после его посева, если на каждом растении будет по 3-4 хорошо развитых настоящих листочка длиной 15-20 см.

За пару дней до высадки рассаду нужно закаливать – выносить на время на открытый воздух.

Грядка для лука должна размещаться в месте с хорошим освещением и циркуляцией воздуха. Хорошо, если в прошлом году здесь росли капуста, томаты, огурцы или кабачки.

Расстояние между рядами должно быть 20-25 см, а между соседними лунками – 8-10 см. Для больших сортов схема посадки 30х30 см.

Если у сеянцев оказались слишком длинные корни, его можно сократить примерно на треть.

Сразу после пересадки лук поливают. Чтобы растения хорошо приживилось, в течение первой недели их нужно ежедневно поливать. Потом поливать посадки лука нужно не чаще 1-2 раз в неделю и то, если стоит сухая погода. Когда начнется формирование луковиц, полив прекращают.

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