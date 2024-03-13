Когда сеять морковь в открытую почву весной 2024 года

Когда сеять морковь весной 2024 по лунному календарю и как это делать

Март – месяц, когда огородники и дачники начинают активно готовить участки, обрабатывать почву перед посевами, выбирать сорта семян для посева, готовить рассаду.

Рассказываем, условия высева такого популярного овоща как морковь, когда сеять корнеплоды в открытый грунт весной 2024 года, какие дни благоприятны для этого, как это лучше сделать, чтобы получить действительно большой урожай.

Когда сеять морковь весной 2024 года

Лучшая температура для посева моркови – до +15°C, при этом почва должна прогреться до +8°C. В Украине такие условия обычно складываются в конце апреля или начале мая. Именно в это время уже можно не бояться ночных заморозков и земля достаточно прогрета, чтобы семена чувствовали себя хорошо.

Те, кто выращивает рассаду моркови, могут сделать это в марте, как раз до конца апреля рассаду можно посадить в открытый грунт.

Благоприятные дни по лунному календарю для посева моркови в открытый грунт весной 2024:

в апреле — 20, 22, 23, 29,

в мае — 15, 16, 17, 18, 19, 27,

При выборе времени для посадки, следует ориентироваться не только на благоприятный день по лунному календарю, но и ориентироваться на погоду. День, когда высевают морковь, должен быть солнечным и теплым, без дождя.

Советы и лайфгаки — как посеять морковь

Для посева выбрать хорошо освещенный участок, потому что морковь не любит тень.

Перекопать землю, выбрать все сорняки, разрыхлить почву.

Удобрить землю, можно добавить перегной или компост;

Увлажнить участок перед будущим посевом.

Сеять морковь нужно на глубину 1 см, полтора. Если посеять поглубже, семена могут просто не прорасти.

Когда растения будут достаточно большими, важно их прореживать. Если этого не делать, морковь вырастет мелкой.

Не забывайте о своевременном поливе и разрыхлении почвы, поскольку морковь любит достаточно влажную почву.

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