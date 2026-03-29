Когда сеять огурцы в открытую почву: какие дни считаются лучшими и на что обращать внимание

Когда сеять огурцы

Опытные огородники знают: хороший урожай начинается не с семян, а с правильно выбранного времени. Кроме погодных условий, важную роль играют естественные циклы и многолетние наблюдения. Лунный календарь и народные приметы помогают определить самые лучшие дни для сеяния огурцов, когда растения получают максимум энергии для роста и развития.

Лучшие дни для сеяния по лунному календарю 2026 года

Огурцы относятся к культурам, дающим урожай над землей, поэтому их рекомендуют сеять на растущей Луне. В этот период сокодвижение активизируется, и растения быстрее формируют сильную надземную часть.

Благоприятные дни для посева огурцов:

май: 6–8, 14–16, 22–24;

июнь: 5-7, 11-13, 18-20.

Именно в эти периоды луна находится в плодородных знаках (Рак, Телец, Рыбы), что традиционно считается лучшим временем для посева овощей.

Дни, которых лучше избегать:

период новолуния;

полнолуния;

дни нисходящего месяца в «сухих» знаках (Водолей, Овен, Лев).

В это время растения хуже приживаются, всходы могут быть слабыми или неравномерными.

Что говорят народные приметы

Еще задолго до появления календарей люди ориентировались на природу. Многие из этих наблюдений актуальны и сегодня.

