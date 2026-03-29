ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

Когда сеять огурцы в открытую почву: какие дни считаются лучшими и на что обращать внимание

Чтобы получить обильный урожай огурцов, важно не торопиться и выбрать подходящий момент для высева.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда сеять огурцы

© Фото из открытых источников

Опытные огородники знают: хороший урожай начинается не с семян, а с правильно выбранного времени. Кроме погодных условий, важную роль играют естественные циклы и многолетние наблюдения. Лунный календарь и народные приметы помогают определить самые лучшие дни для сеяния огурцов, когда растения получают максимум энергии для роста и развития.

Лучшие дни для сеяния по лунному календарю 2026 года

Огурцы относятся к культурам, дающим урожай над землей, поэтому их рекомендуют сеять на растущей Луне. В этот период сокодвижение активизируется, и растения быстрее формируют сильную надземную часть.

Благоприятные дни для посева огурцов:

  • май: 6–8, 14–16, 22–24;

  • июнь: 5-7, 11-13, 18-20.

Именно в эти периоды луна находится в плодородных знаках (Рак, Телец, Рыбы), что традиционно считается лучшим временем для посева овощей.

Дни, которых лучше избегать:

  • период новолуния;

  • полнолуния;

  • дни нисходящего месяца в «сухих» знаках (Водолей, Овен, Лев).

В это время растения хуже приживаются, всходы могут быть слабыми или неравномерными.

Что говорят народные приметы

Еще задолго до появления календарей люди ориентировались на природу. Многие из этих наблюдений актуальны и сегодня.

  • Зацветшая акация — время сеять огурцы. Это одна из самых точных примет. Она означает, что почва уже достаточно прогрелась.

  • Появились первые листья на дубе. Если дуб проснулся, заморозки уже маловероятны, и можно смело планировать посев.

  • Массовое цветение одуванчика. Это сигнал, что температура стабилизировалась и растения скоро пойдут в рост.

  • Тёплые ночи без резких похолоданий. Если в течение нескольких дней ночная температура не опускается ниже +10°C, это идеальный период.

  • Утренняя роса стала стабильной. Обильная роса свидетельствует о достаточной влажности и благоприятных условиях для прорастания.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie