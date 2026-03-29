Когда сеять огурцы в открытую почву: какие дни считаются лучшими и на что обращать внимание
Чтобы получить обильный урожай огурцов, важно не торопиться и выбрать подходящий момент для высева.
Опытные огородники знают: хороший урожай начинается не с семян, а с правильно выбранного времени. Кроме погодных условий, важную роль играют естественные циклы и многолетние наблюдения. Лунный календарь и народные приметы помогают определить самые лучшие дни для сеяния огурцов, когда растения получают максимум энергии для роста и развития.
Лучшие дни для сеяния по лунному календарю 2026 года
Огурцы относятся к культурам, дающим урожай над землей, поэтому их рекомендуют сеять на растущей Луне. В этот период сокодвижение активизируется, и растения быстрее формируют сильную надземную часть.
Благоприятные дни для посева огурцов:
май: 6–8, 14–16, 22–24;
июнь: 5-7, 11-13, 18-20.
Именно в эти периоды луна находится в плодородных знаках (Рак, Телец, Рыбы), что традиционно считается лучшим временем для посева овощей.
Дни, которых лучше избегать:
период новолуния;
полнолуния;
дни нисходящего месяца в «сухих» знаках (Водолей, Овен, Лев).
В это время растения хуже приживаются, всходы могут быть слабыми или неравномерными.
Что говорят народные приметы
Еще задолго до появления календарей люди ориентировались на природу. Многие из этих наблюдений актуальны и сегодня.
Зацветшая акация — время сеять огурцы. Это одна из самых точных примет. Она означает, что почва уже достаточно прогрелась.
Появились первые листья на дубе. Если дуб проснулся, заморозки уже маловероятны, и можно смело планировать посев.
Массовое цветение одуванчика. Это сигнал, что температура стабилизировалась и растения скоро пойдут в рост.
Тёплые ночи без резких похолоданий. Если в течение нескольких дней ночная температура не опускается ниже +10°C, это идеальный период.
Утренняя роса стала стабильной. Обильная роса свидетельствует о достаточной влажности и благоприятных условиях для прорастания.