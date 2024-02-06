Когда сеять перец на рассаду в феврале, марте 2024 года по лунному календарю

Благоприятные дни для посадки перца на рассаду в 2024 году

Чтобы вырастить хороший урожай перца, нужно позаботиться об этом заранее – вовремя посеять перец на рассаду. Ведь все сорта перца теплолюбивы, поэтому в Украине их выращивают только через рассаду. А для этого подготовить почву, емкости для выращивания, обеззаразить семена для рассады и посеять рассаду в благоприятные дни.

Срок посева перца зависит от сорта растения. Раннеспелые перцы созревают уже через 80 дней после посева, а позднеспелые — через 150 дней. Таким образом, можно рассчитать время посева. О рекомендованном времени посева для каждого сорта можно почитать на упаковке семян.

Когда сеять перец на рассаду 2024 года по лунному календарю

Лучшие даты для посева семян перца в 2024 году в феврале — это 11, 12, 15-21, в марте — 13-16, 18-19, 22-24.

Семена перца перед посадкой нужно обеззаразить – замочить в слабом растворе марганцовки.

Для того чтобы семена взошли быстрее, их нужно прорастить — завернуть во влажную ткань и положить в теплое место. Необходимо следить за тем, чтобы ткань не высыхала, в таком случае семена прорастут уже на 4-5 день. Чтобы семена скорее взошли, можно приобрести стимулятор роста и обработать его согласно инструкции, указанной на упаковке.

Как правильно сеять перец на рассаду

Почва для семян должна быть рыхлой и слабокислой. Чтобы приготовить самому, нужно смешать торф и перегной в равных частях или перегной и дерновый грунт в пропорции 2:1.

Емкости для рассады должны быть шириной до 10 см и до 15 см глубиной. Обязательно делаем отверстия для дренажа. Для лучшего дренажа, можно еще семена перца сеять в два стаканчика, вставленных один в один. В стакане с грунтом обязательно должно быть сливное отверстие, из которого лишняя вода будет вытекать во второй стакан.

В каждую емкость сеем по 2-3 семечка, чтобы после прорастания удалить самые слабые. Присыпаем семена пластом грунта толщиной до 1,5 см и слегка прижимаем землю, поливаем почву.

Затем накрываем пленкой, сделав отверстия для воздуха и ставим в теплое место.

Через 10 дней должны появиться первые ростки, пленку снимаем и следим, чтобы земля была постоянно влажной. Полив перца должен быть умеренным: переувлажнение приводит к развитию на рассаде черной ножки.

Первую неделю рассаду подсвечиваем фитолампой, тогда она будет лучше расти.

Когда температура воздуха будет +15°C, рассаду можно пересаживать в открытый грунт.

Читайте также: