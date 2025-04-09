Когда сеять перец на рассаду 2025 года: лайфхаки для хорошего урожая

Посадка перца на рассаду / © Unsplash

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Очередной сезон огородников начался, и уже сейчас пора задуматься о выращивании рассады перца. Эта популярная, но требовательная культура требует особого внимания на начальных этапах. Когда же сеять семена, чтобы получить крепкую рассаду и богатый урожай?

Когда сеять семена перца?

Перец — теплолюбивая культура с длительным вегетационным периодом (60–80 дней). Чтобы растения успели набрать силу перед высадкой в почву, следует учитывать климат и сорт.

Климат Украины разнообразен, поэтому время посева отличается:

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Южные области (Одесская, Херсонская, Николаевская) — середина-конец февраля (высаживают в грунт в апреле).

Центр (Киевщина, Черкасщина, Полтавщина) — первая половина марта (высадка — середина мая).

Запад и Север (Львовщина, Волынь, Черниговщина) — вторая половина марта начало и апреля (высадка в почву — конец мая-начало июня).

Также отличаются сроки вегетационного периода по сортам:

ранние сорта (50–60 дней),

среднеспелые (60–70 дней)

поздние (до 80 дней).

Как приготовить семена?

Отбор — выбрать самые крупные и крепкие семена. Дезинфекция — замочить в растворе марганцовки или биопрепаратах. Замачивание — на 12–24 часа в теплой воде для ускорения прорастания. Закаливание — чередование тепла (+25°C) и холода (+5°C) повысит устойчивость растений.

Советы по уходу за рассадой

Перец — деликатная и привередливая культура, плохо переносящая пикирование. Чтобы защитить корни от повреждений, специалисты советуют высаживать семена сразу в отдельные горшки или торфяные таблетки. Емкости должны быть затемненными, поскольку корни перца чувствительны к свету. Для посева используют легкую, питательную почву, которую перед посадкой хорошо увлажняют.

Основные правила высадки рассады перца в стаканчики:

Сейте по 2 семечка в одну емкость.

Углубляйте на 1,5 см (для проросших семян — поменьше).

Накройте пленкой и держите в тепле до появления ростков.

Через 7–12 дней (после восхождения) снимите пленку и переставьте стаканчики в самое освещенное место.

Из двух побегов оставьте один — наиболее развитый.

Рассада требует регулярного, но умеренного полива (когда почва немного подсыхает) и поддержания температуры на уровне +22…24°C.

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