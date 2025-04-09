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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
43
Время на прочтение
2 мин

Когда сеять перец на рассаду 2025 года: лайфхаки для хорошего урожая

Пора сеять перец на рассаду уже наступает — от сроков зависит крепость растений и будущий урожай.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Когда сажать перец на рассаду

Посадка перца на рассаду / © Unsplash

Очередной сезон огородников начался, и уже сейчас пора задуматься о выращивании рассады перца. Эта популярная, но требовательная культура требует особого внимания на начальных этапах. Когда же сеять семена, чтобы получить крепкую рассаду и богатый урожай?

Когда сеять семена перца?

Перец — теплолюбивая культура с длительным вегетационным периодом (60–80 дней). Чтобы растения успели набрать силу перед высадкой в почву, следует учитывать климат и сорт.

Климат Украины разнообразен, поэтому время посева отличается:

  • Южные области (Одесская, Херсонская, Николаевская) — середина-конец февраля (высаживают в грунт в апреле).

  • Центр (Киевщина, Черкасщина, Полтавщина) — первая половина марта (высадка — середина мая).

  • Запад и Север (Львовщина, Волынь, Черниговщина) — вторая половина марта начало и апреля (высадка в почву — конец мая-начало июня).

Также отличаются сроки вегетационного периода по сортам:

  • ранние сорта (50–60 дней),

  • среднеспелые (60–70 дней)

  • поздние (до 80 дней).

Как приготовить семена?

  1. Отбор — выбрать самые крупные и крепкие семена.

  2. Дезинфекция — замочить в растворе марганцовки или биопрепаратах.

  3. Замачивание — на 12–24 часа в теплой воде для ускорения прорастания.

  4. Закаливание — чередование тепла (+25°C) и холода (+5°C) повысит устойчивость растений.

Советы по уходу за рассадой

Перец — деликатная и привередливая культура, плохо переносящая пикирование. Чтобы защитить корни от повреждений, специалисты советуют высаживать семена сразу в отдельные горшки или торфяные таблетки. Емкости должны быть затемненными, поскольку корни перца чувствительны к свету. Для посева используют легкую, питательную почву, которую перед посадкой хорошо увлажняют.

Основные правила высадки рассады перца в стаканчики:

  • Сейте по 2 семечка в одну емкость.

  • Углубляйте на 1,5 см (для проросших семян — поменьше).

  • Накройте пленкой и держите в тепле до появления ростков.

  • Через 7–12 дней (после восхождения) снимите пленку и переставьте стаканчики в самое освещенное место.

  • Из двух побегов оставьте один — наиболее развитый.

Рассада требует регулярного, но умеренного полива (когда почва немного подсыхает) и поддержания температуры на уровне +22…24°C.

Напомним, эксперты рассказали, какие деревья не уживаются, если усадить их рядом.

Дата публикации
Количество просмотров
43
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