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Когда сеять перец на рассаду 2025 года: лайфхаки для хорошего урожая
Пора сеять перец на рассаду уже наступает — от сроков зависит крепость растений и будущий урожай.
Очередной сезон огородников начался, и уже сейчас пора задуматься о выращивании рассады перца. Эта популярная, но требовательная культура требует особого внимания на начальных этапах. Когда же сеять семена, чтобы получить крепкую рассаду и богатый урожай?
Когда сеять семена перца?
Перец — теплолюбивая культура с длительным вегетационным периодом (60–80 дней). Чтобы растения успели набрать силу перед высадкой в почву, следует учитывать климат и сорт.
Климат Украины разнообразен, поэтому время посева отличается:
Южные области (Одесская, Херсонская, Николаевская) — середина-конец февраля (высаживают в грунт в апреле).
Центр (Киевщина, Черкасщина, Полтавщина) — первая половина марта (высадка — середина мая).
Запад и Север (Львовщина, Волынь, Черниговщина) — вторая половина марта начало и апреля (высадка в почву — конец мая-начало июня).
Также отличаются сроки вегетационного периода по сортам:
ранние сорта (50–60 дней),
среднеспелые (60–70 дней)
поздние (до 80 дней).
Как приготовить семена?
Отбор — выбрать самые крупные и крепкие семена.
Дезинфекция — замочить в растворе марганцовки или биопрепаратах.
Замачивание — на 12–24 часа в теплой воде для ускорения прорастания.
Закаливание — чередование тепла (+25°C) и холода (+5°C) повысит устойчивость растений.
Советы по уходу за рассадой
Перец — деликатная и привередливая культура, плохо переносящая пикирование. Чтобы защитить корни от повреждений, специалисты советуют высаживать семена сразу в отдельные горшки или торфяные таблетки. Емкости должны быть затемненными, поскольку корни перца чувствительны к свету. Для посева используют легкую, питательную почву, которую перед посадкой хорошо увлажняют.
Основные правила высадки рассады перца в стаканчики:
Сейте по 2 семечка в одну емкость.
Углубляйте на 1,5 см (для проросших семян — поменьше).
Накройте пленкой и держите в тепле до появления ростков.
Через 7–12 дней (после восхождения) снимите пленку и переставьте стаканчики в самое освещенное место.
Из двух побегов оставьте один — наиболее развитый.
Рассада требует регулярного, но умеренного полива (когда почва немного подсыхает) и поддержания температуры на уровне +22…24°C.
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