Когда сеять перец на рассаду в 2026 году: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Когда высевать перец на рассаду

Перец — теплолюбивая культура с долгим периодом вегетации. И от того, когда вы посеете семена на рассаду, зависит здоровье растений, их сила, урожайность и стойкость к болезням. Если посеять слишком рано, сеянцы вытянутся, будут слабыми. Если посеять поздно, растения не успеют хорошо сформировать корневую систему и привыкнуть к естественным условиям перед высадкой в открытый грунт.

Когда сеять перец на рассаду 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

2026 опытные огородники и те, кто ориентируется на природные циклы, советуют не только учитывать климатические сроки, но и лунный календарь, он дает дополнительную подсказку, когда сеянцы лучше развиваются, активно растут и формируют прочные листовые пластины.

Лучшие дни для посева в январе: 27 января, 29-31 января.

Эти периоды считаются благоприятными по лунному календарю, луна находится в фазе роста, что активизирует развитие надземной части растений. Посев в эти дни поможет сеянцам быстрее просыпаться и формировать сильные листья.

Лучшие даты для посева перца в феврале 2026 года. Февраль — ключевой месяц для сеянцев перца, поскольку световой день уже длиннее, а растения лучше развиваются даже без дополнительного тепла.

1 февраля — еще растущий месяц, способствует дружному всходу и активному старту.

19-25 февраля — длительный период благоприятной фазы луны.

27-28 февраля — завершающая часть благоприятной фазы перед весной.

Эти даты идеально подходят для обоих типов — как для сладкого болгарского перца, так и для острых сортов, которым нужен более длительный вегетационный период.

Что еще важно учесть перед посевом перца