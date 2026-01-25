ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
150
Время на прочтение
2 мин

Когда сеять перец на рассаду в 2026 году: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Когда нужно сеять перец, чтобы кусты были крепкими и не болели: лучшие даты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда высевать перец на рассаду

Когда высевать перец на рассаду / © Freepik

Перец — теплолюбивая культура с долгим периодом вегетации. И от того, когда вы посеете семена на рассаду, зависит здоровье растений, их сила, урожайность и стойкость к болезням. Если посеять слишком рано, сеянцы вытянутся, будут слабыми. Если посеять поздно, растения не успеют хорошо сформировать корневую систему и привыкнуть к естественным условиям перед высадкой в открытый грунт.

Когда сеять перец на рассаду 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

2026 опытные огородники и те, кто ориентируется на природные циклы, советуют не только учитывать климатические сроки, но и лунный календарь, он дает дополнительную подсказку, когда сеянцы лучше развиваются, активно растут и формируют прочные листовые пластины.

Лучшие дни для посева в январе: 27 января, 29-31 января.

Эти периоды считаются благоприятными по лунному календарю, луна находится в фазе роста, что активизирует развитие надземной части растений. Посев в эти дни поможет сеянцам быстрее просыпаться и формировать сильные листья.

Лучшие даты для посева перца в феврале 2026 года. Февраль — ключевой месяц для сеянцев перца, поскольку световой день уже длиннее, а растения лучше развиваются даже без дополнительного тепла.

  • 1 февраля — еще растущий месяц, способствует дружному всходу и активному старту.

  • 19-25 февраля — длительный период благоприятной фазы луны.

  • 27-28 февраля — завершающая часть благоприятной фазы перед весной.

Эти даты идеально подходят для обоих типов — как для сладкого болгарского перца, так и для острых сортов, которым нужен более длительный вегетационный период.

Что еще важно учесть перед посевом перца

  • Температура почвы и свет: перец нуждается в теплой (но не горячей) субстратной температуре до 28 °C для лучшего прорастания. После появления первых всходов важно обеспечить яркий свет в течение 14-16 часов в сутки, чтобы сеянцы были не вытянутыми, а крепкими.

  • Продолжительность подготовки: перец обычно сеют за 8-10 недель до последних морозов в регионе проживания. Это позволяет рассаде быть готовой к пересадке в грунт в конце весны или начале лета.

  • Обработка семян: замачивание в теплой воде или стимуляторах роста перед посевом ускоряет прорастание и делает всходы более однородными.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie