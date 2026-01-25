- Дата публикации
Когда сеять перец на рассаду в 2026 году: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю
Когда нужно сеять перец, чтобы кусты были крепкими и не болели: лучшие даты.
Перец — теплолюбивая культура с долгим периодом вегетации. И от того, когда вы посеете семена на рассаду, зависит здоровье растений, их сила, урожайность и стойкость к болезням. Если посеять слишком рано, сеянцы вытянутся, будут слабыми. Если посеять поздно, растения не успеют хорошо сформировать корневую систему и привыкнуть к естественным условиям перед высадкой в открытый грунт.
Когда сеять перец на рассаду 2026: благоприятные и неблагоприятные дни
2026 опытные огородники и те, кто ориентируется на природные циклы, советуют не только учитывать климатические сроки, но и лунный календарь, он дает дополнительную подсказку, когда сеянцы лучше развиваются, активно растут и формируют прочные листовые пластины.
Лучшие дни для посева в январе: 27 января, 29-31 января.
Эти периоды считаются благоприятными по лунному календарю, луна находится в фазе роста, что активизирует развитие надземной части растений. Посев в эти дни поможет сеянцам быстрее просыпаться и формировать сильные листья.
Лучшие даты для посева перца в феврале 2026 года. Февраль — ключевой месяц для сеянцев перца, поскольку световой день уже длиннее, а растения лучше развиваются даже без дополнительного тепла.
1 февраля — еще растущий месяц, способствует дружному всходу и активному старту.
19-25 февраля — длительный период благоприятной фазы луны.
27-28 февраля — завершающая часть благоприятной фазы перед весной.
Эти даты идеально подходят для обоих типов — как для сладкого болгарского перца, так и для острых сортов, которым нужен более длительный вегетационный период.
Что еще важно учесть перед посевом перца
Температура почвы и свет: перец нуждается в теплой (но не горячей) субстратной температуре до 28 °C для лучшего прорастания. После появления первых всходов важно обеспечить яркий свет в течение 14-16 часов в сутки, чтобы сеянцы были не вытянутыми, а крепкими.
Продолжительность подготовки: перец обычно сеют за 8-10 недель до последних морозов в регионе проживания. Это позволяет рассаде быть готовой к пересадке в грунт в конце весны или начале лета.
Обработка семян: замачивание в теплой воде или стимуляторах роста перед посевом ускоряет прорастание и делает всходы более однородными.