Когда сеять помидоры, чтобы получить крепкую рассаду и ранний урожай: какие семена выбрать

Помидоры – это одна из главных овощных культур в огороде каждого украинца. Поэтому не время медлить и уже сейчас нужно позаботиться о будущем урожае томатов. Опытные овощеводы знают, что семена на рассаду овощей нужно высевать с начала февраля, тогда можно получить ранний урожай. Профессионалы радостно поделились своими секретами посева и выращивания томатов. Рассказываем, когда и как нужно сеять помидоры в 2024 году, чтобы вырастить здоровую рассаду для обильного раннего урожая.

Когда сеять помидоры на рассаду 2024 по посевному календарю

Традиционно, уже с конца января высеваются семена томатов, чтобы получить первые овощи как можно скорее. Чем длиннее период созревания, тем раньше нужно высевать семена помидоров на рассаду. Все сорта по времени созревания делятся на три вида:

Ранние сорта – время от прорастания до появления плодов составляет 80-105 дней.

Среднеспелый – временной промежуток от всходов до появления первых плодов составляет 110-120 дней.

Поздние сорта – от прорастания до появления плодов нужно 125-140 дней.

В 2024 году самые благоприятные даты для посева томатов:

в феврале – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;

в марте – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;

в апреле – 10, 11, 14.

Как правильно сеять помидоры на рассаду: какие семена выбирать

Сначала нужно подготовить семена и емкость, куда будут высеваться помидоры. Если вы хотите получить большой урожай помидоров, лучше выбирать гибридные сорта. Поскольку они меньше страдают от заболеваний и вредителей, их урожайность на 30% выше, чем у сортовых томатов. Для помидоров подходит универсальная почва. Тару необходимо выбирать с отверстиями для дренажа. Можно использовать пластиковые или торфяные стаканчики, а также подойдут пластиковые контейнеры. Емкость необходимо наполнить чуть больше половины. В каждый стаканчик следует посадить по три семена, чтобы можно было потом удалить слабые всходы и выбрать самуюые сильные. Семена нужно сеять на глубину до полутора сантиметров, присыпать землей и пальцами легонько уплотнить почву. Затем необходимо полить грунт водой, накрыть пленкой емкость и поставить в теплое место, чтобы рассада быстрее взошла. Всходы должны появиться в течение пяти-семи дней. Когда ростки сойдут полностью, можно снять пленку и поставить рассаду на подоконник, где есть максимальное количество солнечного света. Поливать рассаду нужно раз в четыре дня. Помидоры можно пересаживать в открытый грунт, когда температура воздуха составит десять градусов тепла.

Читайте также:

Прорастет каждое семя, а рассада будет крепкой и не будет болеть: как и когда сеять баклажаны

Как вырастить перец без пикирования: сроки, особенности ухода

Зачем в рассаду добавлять йод: об этой уловке знают только опытные хозяева