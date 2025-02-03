Когда сеять помидоры на рассаду в феврале 2025 года: запомните даты, чтобы получить большой урожай

Чтобы вырастить обильный урожай помидоров с крупными плодами, важно соблюдать несколько ключевых правил. Одно из них – правильное время и способ высевания рассады в феврале.

Выращивание рассады томатов – дело непростое и требует много времени и усилий, чтобы получить хороший урожай. Оптимальный период для посева в 2025 году – февраль, а выбор конкретных дней зависит от срока созревания сорта.

Раннеспелые томаты созревают примерно за 105 дней, среднеспелые – за 120, а позднеспелые могут потребовать до 140 дней. Соответственно, чем более длительный период созревания, тем раньше следует высевать рассаду.

Среднеспелые сорта томатов пользуются популярностью среди огородников, поэтому их лучше всего высевать во второй половине февраля, от 15 до 20 числа. Это идеальный период, чтобы рассада имела достаточно времени для полноценного развития.

Согласно лунному посевному календарю, такие помидоры растут около 55-65 дней, поэтому уже в середине мая их можно высаживать в открытую почву.

Опытные садоводы советуют высевать среднеспелые и позднеспелые сорта именно зимой, поскольку они хорошо адаптируются к холодным месяцам и начинают активно расти с наступлением весеннего тепла.

Позднеспелые сорта томатов рекомендуется высевать примерно 15 февраля, а через 75 дней пересаживать в открытый грунт. Важно правильно ухаживать за рассадой, поскольку чрезмерный полив может повлечь загнивание корней, а недостаток влаги – замедлить рост растений.

После высевания семян не следует поливать до появления первых ростков. Первый полив осуществляют на пятый день после их появления. В течение следующих двух недель следует регулярно увлажнять почву в зависимости от высыхания, ориентировочно трижды в неделю.

После пикировки томаты нуждаются в поливе раз в неделю. Если листья начинают терять упругость, следует увеличить количество влаги.

Читайте также: