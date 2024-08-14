Когда сеять редис на осень: август — последняя возможность получить второй урожай

Август для опытных огородников – это именно тот месяц, когда можно вторично высадить некоторые растения. К примеру, редис. Главное — знать, как это правильно делать.

Конечно, чтобы собрать осенний урожай редиса, его можно посадить и на огороде, но лучше делать это в теплице. Обязательно выбирайте ранние и теплолюбивые сорта, которые уже через 20-30 дней могут дать урожай.

Сажают редис на глубину в 1-2 см. Между семенами нужно оставить расстояние в 3 см, а между рядами — до 10 см. На осень редис сажают в полутенистом или тенистом месте, в хорошо подкормленную и увлажненную почву. При этом очень важно часто поливать, иначе плоды будут горчить.

Опытные огородники уверены, что получить урожай редиса можно даже зимой. Если вы хотите попробовать, обязательно используйте теплицу. Выбирайте специальные зимостойкие сорта, которые не трескаются и хорошо переносят морозы.

Их высаживают на глубину 2-5 см, между растениями оставляют расстояние в 5 см, а между строчками — до 15 см.

Для того чтобы получить урожай зимней редисы, выбирайте хорошо освещенный, покрытый от ветра участок с плодородной и рыхлой почвой.

В теплице редис следует поливать умеренно, чтобы листья корнеплодов не срастались. А перед наступлением заморозков огородники советуют накрыть все грядки соломой.

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