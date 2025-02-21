Когда сеять редис зимой 2025 года: получите большой урожай, не дожидаясь весны

Зимой, когда цены на овощи достигают небесных высот, многие семьи не могут позволить себе добавлять в ежедневное меню такую ​​"роскошь", как свежие салаты. Даже редис становится для них слишком дорогим. Поэтому им остается только ждать весны, чтобы посадить редис на своих участках. Однако, как уверяют опытные огородники, вкус свежих корнеплодов можно почувствовать уже сейчас.

Если у вас есть теплица на даче, где температура колеблется от +2 до +5 градусов, можно смело начинать сажать редис. Это холодостойкая культура, поэтому для прорастания семян этой температуры вполне достаточно. Перед тем, как начать посадку, нужно выбрать сорта редиса, подходящие для выращивания в закрытом грунте.

Как только появятся первые лестницы, нужно повысить температуру в теплице. Днем ее следует поддерживать на уровне +15 градусов, а ночью – не ниже +8.

Не менее важно освещение, поскольку оно имеет большое влияние на рост овощей в тепличных условиях. Если вы выращиваете редис зимой, необходимо обеспечить лампами освещения теплицы не менее 8 часов в день.

Чтобы ваша редис быстро росла и была здорова, важно создать для него благоприятные условия. К примеру, полив должен быть регулярным, но без излишеств. Если залить грядки слишком сильно, это может привести к гниению редиса. Опытные садоводы советуют поливать редис каждые два дня.

Также не забывайте о влажности в теплице и регулярно ее проветривайте. Чрезмерная влажность может способствовать развитию грибковых болезней, что отрицательно скажется на урожае.

Читайте также: