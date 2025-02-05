Когда сеять семена огурцов в открытую почву в 2025 году: какие должны быть условия

Огурцы – один из самых популярных овощей среди украинцев, поэтому не удивительно, что их выращивает почти каждый дачник. Когда лучше всего высевать семена огурцов 2025 года, чтобы получить щедрый урожай?

Лето без огурцов вообразить сложно, ведь этот сочный овощ является незаменимым ингредиентом любого летнего салата. Чтобы собрать обильный урожай и избежать горечи плодов, важно соблюдать правильные условия выращивания.

Метод высадки огурцов можно выбрать в зависимости от своих предпочтений: высевать семена сразу в открытый грунт или выращивать рассаду. Большинство огородников предпочитают прямой посев, однако, если хочется получить ранний урожай, следует сначала вырастить рассаду. Для этого семена высевают в контейнеры, а когда сеянцы крепнут, пересаживают их в грунт.

Огурцы плохо переносят холод, поэтому высевать их в открытый грунт следует только в мае, когда дневная температура будет стабильно держаться на уровне +16°C, а ночная не будет опускаться ниже +10°C. Кроме того, для успешного роста растений почва должна прогреться, по меньшей мере, до +12°C.

Чтобы получить хороший урожай 2025 года, следует выбирать благоприятные дни для высадки. Лучшими датами будут: 6, 7, 11, 12, 18, 19, 24 и 25 марта; 6, 7, 14, 20, 21 апреля; 6, 7, 8, 20, 21, 22, 27, 28 мая.

Огурцы хорошо растут на солнечных участках, защищенных от ветра. Для их успешного развития почва должна быть плодородной, поэтому перед посадкой следует внести перегной или компост из расчета 2 ведра на 1 м2. Лучше высаживать эту культуру после капусты, картофеля, лука, помидоров, перца или моркови.

Огурцы плохо уживаются рядом с тыквенными культурами, поэтому их не рекомендуют сажать вместе. Перед посевом нужно сделать бороздки с интервалом 70 см, хорошо их увлажнить и разместить семена на расстоянии 10 см друг от друга. После этого следует установить опоры вдоль грядки, чтобы растения могли виться вверх.

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