Когда следует крестить ребенка: что говорит церковь

Когда окрестить ребенка? Пожалуй, это вопрос, который задает большинство родителей после рождения дочери или сына. Однако у церкви есть на это один единственный ответ.

Об этом сообщили на официальном сайте Православной Церкви Украины.

«Православная Церковь однозначно отвечает на этот вопрос: лучше и для ребенка, и для его родителей крестить ребенка как можно раньше. Таинство Крещения не является юридическим примирением с Богом, нуждающимся в совершеннолетии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители некоторых конфессий считают, что нельзя крестить младенцев, потому что человек должен избрать веру сознательно. Впрочем, и на это у церкви есть ответ и она призывает крестить детей по вере их родителей.

«Вопрос „Не лучше ли, чтобы ребенок вырос, а тогда сам выбрал себе веру?“ звучит подобно утверждению, что „пока ребенок не вырастет и не скажет, что оно желает есть, не буду кормить его“, или „не буду учить его разным наукам, пока ребенок сам не определится, что хочет учить“. Кстати, дети сознательно также не выбирают родной язык, национальную принадлежность, культуру, страну, в которых растут», — подчеркивают в ПЦУ.

Также в церкви объясняют, что традиция крестить детей в православной вере опирается на свидетельство Священного Писания. Во времена Ветхого Завета в храм приносили мальчиков-младенцев на восьмой день после рождения, чтобы посвятить их Богу путем обрезания, которое было прообразом крещения. Уже в Новом Завете ветхозаветное обрезание заменило святое Крещение, к которому имеют доступ не только мальчики, но и девочки.

Напомним, ранее священник УПЦ Владимир рассказал, почему нужно хранить в тайне имя, полученное во время крещения. По его словам, иногда родители специально просят священников дать другое имя ребенку во время крещения, чтобы оно осталось тайным и неизвестным для остальных, чтобы его не смогли сглазить или навлечь на него неприятности.