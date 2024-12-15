Когда собаки стареют: какая порода дольше всего сохраняет молодость и здоровье

Старение и проблемы со здоровьем в основном зависят от породы собаки.

Возрастных изменений не удается избежать не только людям. Собаки, которые становятся верными друзьями и компаньонами людям, тоже стареют, а с возрастом приходят и проблемы со здоровьем. От чего зависит, как долго ваш любимец будет сохранять молодость и здоровье, выяснили британские ученые.

Результаты работы опубликовал журнал "Практика лечения мелких животных".

В каком возрасте собаки стареют

Ученые изучили ветеринарные записи о 832 собаках, которые были пациентами британских клиник, чтобы выяснить, в каком возрасте они начинают стареть и терять здоровье. Так, по статистике, процесс старения у собак в среднем начинался в возрасте 12,3 года, большинство собак в возрасте 12,9 года ветеринары признавали старыми, а в 13,9 года – очень старыми.

При этом очевидно прослеживалась зависимость возраста старения от породы. Так выяснилось, что кокер-спаниели стареют почти на два с половиной года раньше джек-рассел-терьера.

Средний возраст старости в зависимости от породы оказался следующим:

джек-рассел-терьеры – 14,1 года;

метисы (смешанные породы) – 13,2 года;

бордер-колли – 12,7 года;

спрингер-спаниели – 12,5 лет;

лабрадоры и ретриверы – 12,2 года;

кокер-спаниели – 11,7 года.

В то же время, зависимости старения от пола или стерилизации исследователи не обнаружили.

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Возрастные проблемы со здоровьем у собак

Британские владельцы собак преклонных лет отмечают, что их любимцы в старости постепенно теряют слух и зрение, меньше двигаются и больше спят. Также часто возникает проблема потери зубов.

Но ветеринары чаще всего диагностируют более серьезные и системные нарушения функций организма у старых собак, среди которых наиболее распространены ожирение и проблемы с суставами.

Итак, в антитоп-5 проблем со здоровьем среди пожилых собак входят:

лишний вес – 35%;

заболевания опорно-двигательного аппарата – 33%;

стоматологические проблемы – 31%;

кожные болезни – 28%;

патологии пищеварения – 22%.

При этом у разных пород оказались свои "слабые места". К примеру, кокер-спаниели по сравнению с метисами имели почти вдвое большие шансы на проблемы с зубами, и наоборот – почти вдвое меньший риск получить заболевание опорно-двигательного аппарата.

Напомним, в Британии было определенно топ-3 пород собак-долгожителей. Исследователи использовали случайную выборку из 30 563 собак, умерших с 1 января 2016 года по 31 июля 2020-го.

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