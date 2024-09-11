Когда собирать морковь, чтобы она была вкусной и долго хранилась

Самая вкусная морковь имеет идеальный баланс между вкусом, техническим языком терпеноидами и солодом (сахаром). Терпеноиды придают моркови ее классический «морковный» вкус, однако сами по себе имеют довольно неприятный вкус. Поэтому слишком рано собранная морковь может быть не вкусной. Затем в моркови начинает производиться сахар, и вкус улучшается. Если морковь собрать слишком поздно, она потеряет сочность, часть питательных веществ или начнет трескаться и будет храниться плохо и недолго. Поэтому важно правильно определять, когда выкапывать морковь на зиму.

Когда собирать морковь — по каким признакам это определить

Чтобы вовремя собрать морковь, нужно учитывать несколько факторов:

сорт моркови,

погодные условия,

внешний вид.

цель выращивания моркови — нужно ли просто ее отведать, или собрать для длительного хранения.

Сорта моркови можно разделить на три типа:

Ранние сорта, которые созревают через 60-90 дней после всходов.

Среднеспелые сорта созревают через 100-130 дней после появления всходов.

Позднеспелые – созревают через 130-150 дней.

Обычно в июне собирают морковь раннеспелых сортов, в июле-августе – среднеспелую, а перед заморозками – позднеспелую. Именно позднеспелые сорта моркови высаживают для хранения зимой, поскольку при соблюдении температурного режима такие корнеплоды сохранятся до весны.

Что касается погодных условий, сроки выкапывания моркови зависят от погодных условий при ее выращивании, насколько было жарко или холодно. Собирать морковь для хранения лучше, когда температура воздуха будет около 5°C. Лучше сделать это до первых заморозков, ибо если морковь подмерзнет, она храниться не будет, а будет гнить.

Выкапывать морковь для зимнего хранения можно, ориентируясь на ее внешний вид. Пожелтевшие нижние листья моркови, которые начали сохнуть — это признак, что можно копать урожай.

Когда лучше выкапывать морковь для хранения в Украине

Лучше всего собирать урожай этого растения в середине осени, чаще морковь в Украине собирают в октябре, когда уже не жарко и еще не холодно. Начинают сбор моркови постепенно, с сентября по конец октября. При +4 С морковь перестает расти, а с началом морозов может гнить.

Читайте также: