Когда собирать яблоки и как правильно хранить урожай

Сбор яблок

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От того, как вовремя собраны яблоки, зависит не только их вкус, но и то, как долго они смогут сохраняться. Недозрелые плоды еще не успевают приобрести характерный для сорта вкус, а перезрелые могут быстрее портиться во время хранения.

Ориентироваться только на календарь при сборе урожая не стоит. Летние, осенние и зимние сорта созревают в разное время, поэтому для каждого из них сроки отличаются. Эксперты рассказали, как определить, что яблоки пора снимать с дерева и как их хранить.

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Когда собирать летние, осенние и зимние яблоки

Летние сорта созревают первыми. Собирать их начинают с середины июля, но основной урожай обычно приходится на середину и конец августа. Такие яблоки долго не лежат — ориентировочно до месяца, поэтому их в основном едят свежими или используют для переработки.

Определить спелость летнего яблока проще всего по его вкусу. Если плод уже приобрел характерный для конкретного сорта вкус, его можно срывать. Летним яблокам можно позволить полностью созреть непосредственно на дереве, поскольку для длительного хранения они все равно не предназначены.

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Осенние сорта в основном собирают в сентябре, хотя первые плоды могут быть готовы уже в конце августа. Сохраняться они могут примерно 3 месяца. Через несколько недель после сбора такие яблоки хорошо раскрывают вкус и аромат, однако с продолжительным хранением постепенно становятся более мягкими, а их вкусовые качества ухудшаются.

Срывать осенние яблоки, предназначенные для хранения, нужно на стадии так называемой съемочной спелости — они могут быть еще немного жесткими и кисловатыми.

Зимние сорта предназначены именно для продолжительного хранения. Сразу после сбора они могут быть очень жесткими, а характерный вкус раскрывается уже во время хранения — примерно через 1-2 месяца.

Срок сбора зимних яблок зависит от конкретного сорта и погоды. Их, как правило, снимают не раньше середины октября. В то же время важно не передержать урожай, яблоки нужно собрать до массового опадания плодов и наступления минусовой температуры.

Как понять, что яблоки уже можно срывать

Проще всего определить правильный момент, если известен сорт яблони. Тогда можно ориентироваться на характерный для него цвет, размер и вкус плодов.

Для осенних яблок есть несколько дополнительных признаков. Семена внутри спелого для уборки плода становятся коричневыми, кожица и мякоть приобретают характерную для сорта окраску, а именно яблоко остается сочным.

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Обратите внимание и на то, как плод держится на дереве. Если яблоко довольно легко отделяется от ветки вместе с плодоножкой, это также может свидетельствовать о готовности к сбору.

Есть еще один простой способ проверки, надавить пальцем на яблоко о. Если после нажатия остается небольшая вмятина, но упругая кожура не разрывается, плод уже достиг съемочной спелости.

Для зимних сортов важными ориентирами также коричневые семена и характерный для сорта размер плодов.

Посмотрите, что лежит под яблоней

Падалица тоже может подсказать, что пора собирать урожай. Но важно смотреть не просто на количество опавших яблок, а на их состояние.

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Если на земле лежат преимущественно мелкие, червивые или поврежденные плоды, это еще не обязательно означает, что весь урожай созревал. Другое дело, когда в период ожидаемого созревания под деревом начинают появляться здоровые, хорошо окрашенные яблоки.

Для поздних сортов несколько здоровых плодов, самостоятельно упавших с дерева, могут быть сигналом, что медлить со сбором уже не стоит.

Как правильно собирать яблоки

Для сбора урожая лучше выбрать сухой погожий день. Сами плоды тоже должны быть сухими.

Снимать яблоки желательно вручную и сразу аккуратно складывать в ведра, ящики или другую подготовленную тару. Плоды не следует бросать или пересыпать, поскольку даже незаметные повреждения могут сократить срок их хранения.

Яблоко желательно снимать вместе с плодоножкой. Старайтесь также не вытирать восковой налет на кожуре — это естественный защитный слой плодов, помогающий им дольше сохраняться.

Какие яблоки не стоит закладывать вместе

Уже при сборе урожай можно начинать сортировать. В первую очередь яблоки следует разделить по сортам, поскольку сроки их хранения отличаются.

Отдельно можно разложить плоды разного размера. Большие яблоки способны портиться быстрее, поэтому их придется почаще проверять.

Особо внимательно нужно осмотреть урожай на наличие повреждений. Яблоки со следами болезней или вредителей лучше использовать для переработки или съесть. Если они все-таки оставляют на хранение, держать такие плоды следует отдельно от здоровых и использовать первыми.

После сбора большой урожай можно на 10–20 дней оставить в прохладном месте, а потом еще раз перебрать, отбраковать проблемные плоды и заложить остальное на длительное хранение. В промышленных условиях собранные яблоки пытаются охладить гораздо быстрее — в течение нескольких часов после сбора.

В чем лучше хранить яблоки

Для хранения подойдут деревянные ящики, стеллажи или контейнеры с вентиляционными отверстиями. Можно использовать и пластиковые ящики, если у них достаточно отверстий для циркуляции воздуха.

Яблоки желательно разлагать так, чтобы они как можно меньше касались друг друга, плодоножками вниз.

Если приходится складывать плоды в несколько слоев, между ними можно положить картон, бумагу, ткань или другой подходящий материал. Им же устилают дно ящика. В то же время, не стоит делать слишком много слоев: под тяжестью верхних яблок нижние могут повредиться.

Можно хранить яблоки в полиэтиленовых пакетах. В каждый кладут примерно 2–4 кг плодов, пакет завязывают и производят несколько небольших проколов для воздухообмена. Однако такой способ предполагает стабильную температуру около 0C.

Почему яблоки лучше держать отдельно от других овощей и фруктов

Лучшее соседство для яблок во время длительного хранения — другие яблоки. По возможности их не следует ставить вплотную к запасам овощей и других фруктов.

Яблоки выделяют этилен — газ, который влияет на процессы созревания и старения растительной продукции. Поэтому яблоки не нужно римать рядом с картофелем, морковью, сельдереем и свеклой. Сами яблоки во время такого соседства также могут приобретать посторонний запах.

Поэтому даже если отдельного погреба для яблок нет, ящики с ними лучше поставить как можно дальше других запасов.

Где хранить яблоки

Для длительного хранения важны три условия: прохлада, достаточная влажность и вентиляция.

В источнике оптимальным назван температурный диапазон от 0 до +5 °C, а влажность до 90%. Особенно важно избегать резких колебаний температуры.

Лучше всего для этого подходит прохладный погреб. Если его нет, придется искать самое холодное место со стабильной температурой. Это может быть лоджия, балкон, кладовая или сарай, если там урожай защищен от мороза. В хозяйственных помещениях следует также позаботиться о защите ящиков от мышей.

В обычной тёплой квартире долго хранить яблоки не удастся. Даже зимние сорта при комнатной температуре не пролежат до весны.

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