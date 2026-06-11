Когда солить разные виды мяса, чтобы оно не стало сухим после жарки

Жареное мясо легко пересушить, если не вовремя его посолить. / © Credits

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Долгое время среди хозяек было распространено мнение, что любое мясо нужно солить непосредственно перед самим процессом жарки. Однако именно это распространенное заблуждение чаще всего превращает нежную куриную грудку или свиную вырезку в сухое и очень жесткое блюдо.

О главных правилах соления и маринования разных видов мяса пишет Egészség Kalauz.

Когда солить белое и красное мясо

Кулинары объясняют, что кристаллы соли действуют как губка, мгновенно извлекая влагу на поверхность куска. В раскаленной сковороде эта жидкость сразу улетучивается, поэтому птицу и рыбу следует солить только в конце приготовления или перед самой подачей на стол.

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В то же время говядина и свинина нуждаются в совершенно ином подходе к специям. Эти виды мяса следует солить за 30–40 минут до жарки, чтобы они успели выделить сок, а затем снова впитать его глубоко в ткани. Для приготовления толстых стейков лучше всего подойдет сухое маринование за несколько часов до термической обработки.

Правильный маринад и золотые правила жарки

Для создания идеального маринада требуются только 3 ключевых элемента: жир для защитного слоя, кислота для размягчения волокон и любимые специи для аромата. Курятине достаточно побыть в такой смеси всего несколько часов, тогда как говядину или свинину лучше оставить в холодильнике на всю ночь.

Эксперты не советуют бросать на разогретую сковороду холодное мясо прямо из холодильника. Кусочки должны полежать на столе около получаса для равномерного прогрева до комнатной температуры.

Во время переворачивания никогда не прокалывайте мясо вилкой, иначе самые ценные соки мгновенно вытекут наружу. Вместо этого всегда используйте удобные кулинарные щипцы или специальную лопатку.

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Температура, корочка и отдых

Длинная жарка на слабом огне гарантированно высушит ваше блюдо гораздо быстрее, чем интенсивная термическая обработка. Большинство видов мяса нуждаются в предварительном быстром обжаривании на сильном огне для создания красивой корочки, которая запечатывает соки внутри.

Для толстых кусков идеально подойдет метод обратной жарки. Сначала доведите стейк до готового состояния в духовке при низкой температуре, а в конце быстро обжарьте его на раскаленной сковороде.

После снятия с огня обязательно дайте готовому блюду 5–10 минут для отдыха, чтобы внутренние соки равномерно распределились между волокнами. В это время лучше не заворачивать мясо плотно в фольгу, чтобы пар не размочил вашу идеальную хрустящую корочку.

Напомним, планируя приготовление идеального шашлыка , многие колеблются у прилавка, ведь именно правильный выбор продукта определяет успех отдыха на природе. Специалисты поделились секретами выбора мяса для шашлыка и лучшими рецептами маринадов.

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