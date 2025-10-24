Когда состоится Черная пятница 2025 года в Украине и какие скидки ждать

Когда Черная пятница 2025 года / © unsplash.com

В Украине традиция Black Friday прижилась с 2013 года и ежегодно масштабы акций только растут. Если вы планируете свой список покупок, самое время выяснить, когда состоится Черная пятница 2025 года, как к ней подготовиться и какие категории товаров следует ловить первыми.

Когда будет Черная пятница 2025 года в Украине

По традиции, Черная пятница проходит на следующий день после американского Дня благодарения — то есть в последнюю пятницу ноября.

2025 День благодарения будут праздновать 27 ноября, поэтому Черная пятница приходится на 28 ноября.

Большинство украинских торговых сетей поддерживают эту дату, однако некоторые магазины могут начаться распродаже от 29 ноября.

Акции часто начинаются заранее — с 23-25 ноября, продолжаются выходными (до 30 ноября) и переходят в Киберпонедельник (1 декабря), посвященный онлайн-скидкам.

Где искать самые выгодные предложения

Черная пятница в Украине не является официальным праздником, однако магазины как Rozetka, EpicenterK, Kasta, Comfy, Eldorado и другие готовят масштабные акции.

Ожидаются рекордные скидки на:

электронику, смартфоны, ноутбуки;

бытовую технику;

одежда, обувь и аксессуары;

косметику и средства ухода;

товары для дома и декора.

История Черной пятницы: как все началось

История Черной пятницы: как все началось / © unsplash.com

Истоки Black Friday уходят в 1960-е годы в США. По одной из версий, название придумали филадельфийские полицейские, описывающие хаос на улицах после Дня благодарения, когда толпы людей бросались на распродажи.

Другое объяснение — бухгалтерское: раньше убытки обозначали красным, а доходы — черным цветом. Именно в этот день магазины переходили “в плюс”, так что “черная” пятница символизировала финансовый рост.

В Украину традиция пришла в 2013 году, сначала через онлайн-платформы, а затем охватила оффлайн-магазины. Сегодня это глобальный феномен, сочетающий выгодные покупки с предновогодним настроением.

Как подготовиться к Черной пятнице 2025 года: советы от экспертов

Создайте список желаний. Определите, что именно планируете купить — технику, одежду, подарки и т.д. Предварительно проверьте цены, чтобы оценить реальные скидки. Подпишитесь на рассылки. Большинство ритейлеров (Rozetka, Comfy, EVA.UA) за несколько дней до старта акций посылают сообщения о выгодных предложениях. Выберите удобный формат. Онлайн-шопинг удобен и безопасен, но оффлайн позволяет осмотреть товар вживую. Будьте бдительны. Избегайте поддельных сайтов и сомнительных ссылок — настоящие скидки публикуют только официальные бренды. Контролируйте бюджет. Определите максимальную сумму затрат и придерживайтесь ее во избежание импульсивных покупок.

Что покупать в Черную пятницу 2025 года: самые популярные категории

Электроника и гаджеты: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, наушники.

Одежда и обувь: коллекции от Nike, Adidas, Puma, UGG со скидками до 70%.

Косметика и бытовая химия: EVA, Watsons, L’Oreal, Lenor, Fairy.

Товары для дома: инструменты, освещение, декор, посуда.

Черная пятница 2025 в Украине состоится 28 ноября, но скидки начнут действовать уже за несколько дней до этой даты. Это прекрасная возможность приобрести желанные вещи с выгодой, обновить технику или гардероб перед праздниками. Главное — планируйте заранее, сравнивайте цены и покупайте с умом.