Когда созревает брокколи и как определить ее готовность к сбору

Когда созревает брокколи

Брокколи — это не только полезный, но и неприхотливый в выращивании овощ. Однако чтобы получить максимальный урожай, важно знать, когда именно ее собирать. Если сделать это слишком рано, головка будет маленькой, а если слишком поздно — она рассыплется и потеряет вкус.

Время созревания брокколи зависит от сорта. Ранние сорта готовы к уборке через 55-60 дней после высадки рассады в открытый грунт. Среднеспелые созревают за 70-90 дней, а позднеспелые — за 100-150 дней. Внимательно прочитайте информацию на упаковке семян, чтобы знать приблизительные сроки.

Кроме того, на скорость созревания влияют следующие факторы:

Погодные условия. Брокколи любит прохладу. Оптимальная температура для ее роста — от +16 до +25°C. При сильной жаре (+27°C и выше) головки могут формироваться мелкими и рыхлыми.

Полив. Регулярный и умеренный полив критически важен. Недостаток влаги замедляет рост растения.

Подкормка . Своевременное внесение удобрений, особенно фосфорно-калийных, способствует более быстрому формированию головок.

Как понять, что брокколи созрела: основные признаки

Главный индикатор зрелости брокколи — это ее внешний вид. Обратите внимание на несколько признаков, которые помогут вам определить идеальное время для сборки:

Размер и плотность головки. Головка зрелой брокколи должна быть плотной, без видимых пустот между бутонами. Ее диаметр может колебаться от 8 до 20 см в зависимости от сорта.

Цвет. Готова к сбору брокколи имеет насыщенный темно-зеленый цвет. Если вы заметили, что бутоны начинают желтеть или распускаться, значит вы опоздали. Желтые цветки свидетельствуют о том, что брокколи уже начала перезревать, и ее вкусовые качества значительно ухудшились.

Состояние бутонов. Бутоны должны быть мелкими, плотно прижатыми друг к другу. Если вы видите, что они начали раскрываться, а стебель становится рыхлым, немедленно срезайте головку.

Созрела брокколи

Как собирать урожай брокколи

Срезать головку брокколи нужно вместе с частью стебля, примерно на 10-15 см ниже самой головки. Используйте острый нож, чтобы не повредить растение. После срезки основной головки не удаляйте куст. Оставьте его в грунте, и через несколько недель на боковых побегах начнут формироваться новые, меньшие головки, которые также можно будет собирать. Таким образом, из одного растения можно получить несколько урожаев.

Хранить свежесобранную брокколи лучше всего в холодильнике, завернув ее в пищевую пленку или положив в пакет с небольшими отверстиями. В таких условиях она будет оставаться свежей до 10 дней.

Почему брокколи идет в цвет

Цветение брокколи — это ее природное свойство, но иногда это происходит преждевременно, до того, как головка наберет массу. Основные причины такого явления:

Недостаток или переизбыток питательных веществ. Несбалансированная подкормка может спровоцировать раннее цветение.

Жара. При температуре выше +25°C кочан может начать цвести, поскольку брокколи является холодостойкой культурой.

Нарушение режима полива. Недостаток влаги приводит к тому, что растение прекращает завязываться и начинает цвести.

Несвоевременный сбор урожая. Если не соблюсти сроки уборки, капуста перезревает и уходит в цвет.

Брокколи зацвела

Если вы выращиваете устойчивые к цветению брокколи, риск преждевременного цветения значительно снижается.

Если все же ваша брокколи зацвела и появились желтые цветы — это значит, что она перезрела. Такой урожай лучше использовать только в технических целях, например корм для скота.