Когда Сретение Господне в 2025 году: что значит этот праздник в церковной и народной традициях

Сретение Господне – важный праздник как в церковной, так и в народной традициях украинцев. Что это значит и когда празднуется по новому календарю?

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство больших церковных праздников приходится на 13 дней раньше. Поэтому Сретение Господне мы празднуем 2 февраля 2025 года. Напомним, что по юлианскому календарю, принятому в украинской Церкви ранее, праздник приходился на 15 февраля.

Что значит праздник Сретенье Господне

По религиозной традиции праздник Сретения Господня является чествованием важного события, когда Дева Мария и ее муж Иосиф принесли маленького Иисуса Христа в храм. За иудейскими верованиями на 40-й день от рождения ребенка нужно было прийти в церковь и помолиться. В храме Богоматерь с Сыном Божьим встретил святой Симеон, которому это было предсказано.

Сретение Господне знаменует важное событие, когда Иисус Христос, ставший Спасителем человечества, встретился с верующими. Праздник принадлежит к числу самых больших двенадцати церковных праздников.

Однако в Украине церковные традиции Сретения Господня встретились с народными обрядами, которые существовали на этой территории еще в дохристианские времена. Наши предки верили, что именно в этот день проходит встреча зимы с весной. В древности все природные явления наделялись особыми силами, чертами человека и божественными идеалами. По традиции, в этот период определялось, кто победит – зима и весна. Наши предки приметили, что наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и погода будет.

Какие традиции празднования Сретенья Господня существуют в Украине

Что значит праздник Сретенье Господне / Фото: pixabay.com

В праздновании Сретения прочно переплелись народные и церковные традиции. Наши предки особое значение придавали воде и огню. Когда на территорию современной Украины пришло христианство, огонь заменили зажиганием свечей в храме. Затем их вместе с водой освящают, приносят домой и хранят в течение всего года.

Верующие считают, что освященная в этот день вода обладает чудотворной и целебной силой, поэтому ею обязательно окропляют дом, хлев и даже домашний скот. Если в семье кто-то болел, ему давали выпить несколько глотков этой воды.

Свечами же окуривают все помещения в доме и весь участок. Когда-то верили, что эти свечи помогают защититься от нечистой силы, злых духов и даже недоброжелательных людей.

Народные приметы и поверья

На Сретение Господне следует наблюдать погоду:

идет дождь — к жарким летам;

сильный ветер – ждите беды;

с крыш капает вода — будет богатый урожай меда;

ясная и теплая погода – к хорошему урожаю;

снежит – весной будут поздние заморозки.

Также наши предки пытались соблюдать определенные правила. Например, не пили в этот день алкоголь, не ссорились, не злословили и не отправлялись в далекое путешествие.

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