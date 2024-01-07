Когда Старый Новый год 2024 года: приметы и традиции связанные с празднованием

Когда отмечают Старый Новый год 2024

Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, многие даты праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Однако дата праздника Старого Нового года, который не является церковным, остается прежней. Старый Новый год 2024 будут отмечать по-прежнему в ночь с 13 на 14 января.

В то же время праздник Меланки, который раньше праздновали 13 января и праздник Василия, соответственно 14 января теперь сдвинулись и по новомуюлианскому календарю приходятся на 31 декабря и 1 января соответственно.

Традиции и приметы на Старый Новый год

На Старый Новый год по-прежнему нужно собираться с родными и близкими за столом и в полночь пожелать друг другу здоровья, исполнения мечтаний и счастья.

Но щедровать и сеять по новому церковному календарю на Старый Новый год уже не нужно. Щедровать по новому церковному календарю нужно на Меланку - 31 декабря, а посевать – 1 января, на Василия.

Приметы на Старый Новый год

Ясно небо и теплая погода обещают удачу и изобилие, в то время как дождь или снег – к тому, что год будет тяжелым.

Если оттепель на Старый Новый год, будет дождь целое лето.

Когда на Старый Новый год много инея на деревьях, то год будет "медовым".

На Старый Новый год нельзя занимать деньги, чтобы потом не нуждаться в их в течение года.

Хорошей приметой на Старый Новый год было одеваться во все новое, чтобы круглый год ходить в новом.

Обязательно первым в дом на Старый Новый год должен был зайти мужчина, если заходила женщина, это считается плохой приметой. Потому женщины сидели дома хоть и весь день.

никогда на Старый Новый год нельзя было считать монеты, потому что это было до бедности "словно милостыню нищий считает". Также не произносилось слово "тринадцать", чтобы не сглазить беды. Именно поэтому в ночь с 13 на 14 января старались ничего не одалживать.

Особенно суеверные на Старый Новый год даже мусор не выносили из дома.

Загадка желаний в полночь на Старый Новый год считается особенно важным, считается, что в эти мгновения желания особенно сильны и могут осуществиться

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