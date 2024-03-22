Когда Страстная пятница в 2024 году в Украине: что нельзя делать в самый важный день перед Пасхой

Страстная пятница – самый важный день перед празднованием Пасхи. Верующие вспоминают ужасные мучения, которые претерпел Иисус Христос перед Своим воскресением.

Этот день наполнен для христиан скорбью и печалью. Церковь учит верующих сосредотачиваться в Страстной пятнице на духовных ценностях, воздерживаясь от мирских желаний.

Когда Страстная пятница 2024 года

Великая или Страстная пятница — последняя пятница шестой недели Великого поста, который предшествует празднованию Пасхи. Христиане восточного обряда празднуют Воскресение Христово 2024 5 мая, а значит Страстная пятница выпадает на 3 мая. Для христиан западного обряда, празднующих Пасху 2024 года 31 марта, Страстная пятница приходится на 29 марта.

Что значит Страстная пятница: история

По церковным преданиям, именно в пятницу Иисус Христос потерпел мученическую смерть. Сначала Его заставили нести по улицам Иерусалима на себе крест, после чего Его распяли на этом же кресте на горе Голгофе.

Ученики Иисуса Христа, Никодим и Иосиф получили разрешение похоронить своего Учителя. Они завернули его тело в плащаницу с благоухающими травами, поместили в новую пещеру (в то время для захоронения использовали так называемые "гробовые пещеры"), а вход в нее закрыли тяжелым камнем. Пилат помнил слова Иисуса о воскресении, а потому поставил у пещеры охрану.

Что значит Страстная пятница / Фото: Unsplash

Что можно делать в Страстную пятницу

В храмах в Страстную пятницу проводят сразу три службы, посвященные страданиям Сына Божьего, его распятию и погребению. Согласно Евангелию, Иисус Христос умер около 15:00, поэтому в это время начинается вечерняя служба, во время которой к верующим из алтарной части церкви выносят полотно с изображением Спасителя — это символ плащаницы.

Ночью проходит утренняя Великой субботы, во время которой проходит церемония "захоронения" плащаницы. В течение почти трех дней она должна находиться в центральной части храма.

В этот день верующие соблюдают особо строгий пост, воздерживаются от напитков и пищи вплоть до момента вынесения плащаницы. После начала службы разрешается есть постный хлеб и пить воду.

Что нельзя в Страстную пятницу

Страстная пятница считается самым печальным для верующих днем перед Пасхой, поэтому время рекомендуется провести в храме или дома, сосредоточившись на молитвах и постах.

В этот день Церковью запрещаются следующие действия:

тяжелый труд – все дела верующих должны быть направлены на сопереживание мучениям Спасителя и молитву;

переедание — соблюдая Великий пост, именно в Страстную пятницу нельзя есть или пить до унесения плащаницы;

уборка в доме — а также стирка, глажка, шитье, вышивание;

развлечения — смотреть телевизор, веселиться, танцевать, петь, ходить в заведения, даже листать ленту социальных сетей или заходить в браузеры.

Во многих традициях существует мнение, что именно в Страстную пятницу можно увидеть свое будущее, если после пробуждения просто выглянуть в окно. Если вы увидите молодого парня или мужчину — вас ждет свадьба. Семейная пара означает воссоединение после разлуки. Молодая девушка или женщина – беззаботный год.

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