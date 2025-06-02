Когда святого Владимира в 2025 году: дата по новому календарю, традиции, история праздника

Когда святого Владимира в 2025 году / © Pixabay

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Что это за праздник, какова его история и когда празднуем новый календарь.

День святого Владимира в 2025 году: дата

До перехода на новоюлианский календарь (1 сентября 2023) украинцы праздновали День святого Владимира 28 июля, но теперь большинство церковных праздников приходится на 13 дней раньше.

Итак, в 2025 году мы будем чествовать святого Владимира 15 июля.

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В этот же день в Украине празднуют еще один важный праздник — День Крещения Киевской Руси. Ведь именно князь Владимир Великий посвятил Русь.

Кем был Владимир Великий

Отцом Владимира Великого был киевский князь Святослав. Выиграв войну против своих братьев, он занял престол.

Из истории известно, что главным достижением во время правления Владимира Великого стало крещение Киевской Руси, основание Киевской митрополии, которая подчинялась Константинополю.

Трезубец, являющийся современным гербом Украины, был символом Владимира Великого. Он использовал его как герб своей династии.

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Почему День Крещения Киевской Руси так важен

Это праздник чествования установления христианства в нашей стране. В церквях этого дня проходят праздничные богослужения в честь Владимира Великого.

Благодаря христианству киевские земли были присоединены к другому цивилизованному миру. Оно искоренило языческие ритуалы с принесением в жертвы людей и животных, сформировав новое направление для развития общества.

Что нельзя делать в День святого Владимира

В старину наши предки пытались в этот день не жать зерно, ведь это считалось плохой приметой. Также нельзя выходить на поле, потому что там ходят призраки. Трудная работа под запретом, день следует провести в молитве.