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Когда Святвечер в 2026 году: дата по новому календарю, 12 традиционных блюд и главные обычаи
Святвечер в 2026 году: когда праздновать и какие блюда традиционно ставят на стол.
Святвечер — особый день в канун Рождества Христова, когда украинские семьи традиционно собираются за общим ужином. К празднику готовят кутью, компот и другие постные блюда, а также соблюдают обычаи, которые передаются из поколения в поколение.
Рассказываем, на какой день недели приходится Святвечер в 2026 году, что должно быть на праздничном столе и какие традиции связаны с этим днем.
Когда Святечер в 2026 году
В 2026 году Святвечер приходится на четверг, 24 декабря, а на следующий день, в пятницу, 25 декабря, украинцы будут праздновать Рождество Христово.
Такие даты связаны с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь в 2023-м. С тех пор большинство неподвижных церковных праздников отмечают на 13 дней раньше старого стиля.
В то же время Украинская православная церковь и отдельные приходы Православной церкви Украины продолжают соблюдать юлианский календарь. За ним Святвечер будут отмечать 6 января 2027 года, а Рождество Христово — 7 января.
Что должно быть на столе в Святвечер
По украинской традиции на Святвечер готовят постный ужин, ведь этот день завершает рождественский пост. Самый распространенный обычай — подавать на стол 12 блюд.
Главное место среди них занимают кутья и компот. Остальные угощения могут отличаться в зависимости от региона и родственных традиций.
В праздничное меню часто входят:
Кутья — вареная пшеница с маком, медом, орехами или изюмом.
Узвар — напиток из сушеных яблок, груш, слив и других фруктов.
Постный борщ — с грибами, фасолью или ушками.
Вареники — с картофелем, капустой или грибами.
Голубцы — с рисом, пшеном или гречкой.
Тушеная капуста — с грибами или фасолью.
Рыба — запеченная, жареная или маринованная.
Горох — вареный или в виде пюре.
Фасоль — тушеная или с овощами.
Картофель — отварной или запеченный с маслом.
Грибной отвар — из лесных сушеных грибов.
Постные пончики или пирожки — с маком, повидлом или другой начинкой.
Это один из возможных вариантов праздничного меню, а не обязательный для всех список.
Как отметил исследователь украинской кухни, работник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Вадим Назаренко, в давние времена количество и состав блюд зависели от местных обычаев и достатка семьи. Поэтому стол на Святвечер не всегда состоял именно из двенадцати угощений.
Почему кутья — главное блюдо Святвечера
Особое место на рождественском столе занимает кутья. Традиционно ее готовят из вареных зерен пшеницы или ячменя, добавляя мак, мед, орехи, сахар или компот.
В разных регионах Украины кутью готовили по-своему. Где-то она была густой, а где-то к ней добавляли больше компота, чтобы получить более жидкую консистенцию.
В древности кутью часто варили в новом глиняном горшке и ставили в красном углу — почетном месте в доме, где обычно размещали иконы.
Именно с кутьи традиционно начинали Святой ужин. В некоторых местностях первую ложку пробовал хозяин дома, после чего поздравлял жену и детей, желая каждому здоровья, благополучия и счастливого года.
Кое-где кутью оставляли на столе и после завершения ужина. Этот обычай был связан с народными представлениями о памяти предков и связи поколений.
Когда садятся ужинать в Святвечер
По давнему обычаю семья собиралась за столом после появления на небе первой звезды. В христианской традиции ее связывают с Вифлеемской звездой, возвестившей о рождении Иисуса Христа.
Перед ужином члены семьи молились, а затем пробовали кутью и другие приготовленные блюда.
Важным символом украинского Рождества был и дидух — сноп из колосьев зерновых культур. Его заносили в дом и устанавливали на почетном месте. В народной традиции дидух олицетворял урожай, изобилие и память о предках.
Также в некоторых регионах под праздничную скатерть клали сено, что в христианском толковании напоминало о рождении Иисуса в яслях.
Обычаи Святвечера отличались в зависимости от местности, однако главной оставалась традиция собираться всей семьей, делиться праздничной едой и желать друг другу добра.
Обязательно ли готовить именно 12 блюд
Хотя сегодня двенадцать блюд считаются одним из самых известных символов Святвечера, этнографические материалы свидетельствуют, что так было не всегда.
В некоторых украинских семьях готовили 7 или 9 блюд, а в отдельных регионах их могло быть даже больше 12.
Число 12 в современной христианской традиции часто связывают с двенадцатью апостолами, хотя происхождение этого обычая имеет разные народные объяснения.
Для празднования необязательно готовить большой перечень угощений. Значительно более важными остаются семейное общение, общая молитва для верующих и сохранение традиций, которые передаются из поколения в поколение.