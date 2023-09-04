Когда Татьяны, Ольги или Владимира в 2024 году: наиболее распространены даты именин по новому календарю

По новому календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ от 1 сентября 2023 года, меняются даты не только большинства церковных праздников. Мы также будем отмечать именины по-новому. Записывайте себе список самых распространенных имен, чтобы знать, когда в 2024 году поздравлять с днем ангела Владимира или Татьяну.

Самые распространенные именины по новому календарю: когда дни ангела 2024 года

Мы уже рассказывали, что календарь церковных праздников на 2024 год имеет немало важных православных событий, изменивших дату своего празднования. Больше об этом можно прочитать в нашем материале Календарь праздников по-новому: когда будем праздновать Покров, Рождество и святого Николая.

Вместе с праздниками новую дату получают и дни ангела. Когда приветствовать Владимира в 2024 году и когда будет Ольга по новому календарю? Если вы переживаете, что забудете поздравить родных и друзей, вот вам список самых распространенных именин на 2024 год:

1 января — Василия (было 14 января);

7 января — Ивана (было 21 января);

12 января — Татьяны (было 25 января);

17 января — Антония (было 30 января);

19 января — Макария (было 1 февраля);

21 января — Максима (было 3 февраля);

24 января — Ксении (было 6 февраля);

25 января — Григория (было 7 февраля);

30 января — трех святых: Василия, Григория и Иоанна (было 12 февраля);

25 февраля — Тарасия (было 10 марта);

17 марта — Алексея (было 31 марта);

19 марта — Дарии (было 2 апреля);

23 апреля — Юрия (было 6 мая);

5 мая — Ирины (было 18 мая);

9 мая — "пожилого Николая" (было 22 мая);

21 мая — Константина и Елены (было 3 июня);

1 июня — Юстина (было 14 июня);

24 июня — Ивана (было 7 июля);

29 июня — Петра и Павла (было 12 июля);

4 июля — Марты (было 17 июля);

11 июля — Ольги (было 24 июля);

15 июля — Владимира (было 28 июля);

20 июля — Илье (было 2 августа);

24 июля — Бориса и Глеба, Кристины (было 6 августа);

17 августа — Мирона (было 30 августа);

26 августа — Адриана и Натальи (было 8 сентября);

17 сентября — Веры, Надежды, Любви и их матери Софии (было 30 сентября);

7 октября — Юстины (было 20 октября);

14 октября — Назария (было 27 октября);

26 октября — Дмитрия (было 8 ноября);

29 октября — Анастасии (было 11 ноября);

30 октября — Зиновия (было 12 ноября);

8 ноября — Михаила (было 21 ноября);

18 ноября — Романа (было 1 декабря);

24 ноября — Екатерины (было 7 декабря);

30 ноября — Андрея (было 13 декабря);

6 декабря — Николая было (19 декабря);

9 декабря — Анны (было 22 декабря);

11 декабря — Даниила (было 24 декабря);

21 декабря — Юлианы (было 3 января);

26 декабря — Марии и Иосифа (было 8 января);

27 декабря — Степана было (9 января);

31 декабря — Мелании (было 13 января).

Также известно, что будут изменены даты празднования некоторых государственных праздников, связанных с церковным календарем. В частности, теперь День защитников и защитниц Украины мы будем праздновать 1 октября.