Когда Татьяны, Ольги или Владимира в 2024 году: наиболее распространены даты именин по новому календарю

По новому календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ от 1 сентября 2023 года, меняются даты не только большинства церковных праздников. Мы также будем отмечать именины по-новому. Записывайте себе список самых распространенных имен, чтобы знать, когда в 2024 году поздравлять с днем ангела Владимира или Татьяну.
Самые распространенные именины по новому календарю: когда дни ангела 2024 года
Мы уже рассказывали, что календарь церковных праздников на 2024 год имеет немало важных православных событий, изменивших дату своего празднования. Больше об этом можно прочитать в нашем материале Календарь праздников по-новому: когда будем праздновать Покров, Рождество и святого Николая.
Вместе с праздниками новую дату получают и дни ангела. Когда приветствовать Владимира в 2024 году и когда будет Ольга по новому календарю? Если вы переживаете, что забудете поздравить родных и друзей, вот вам список самых распространенных именин на 2024 год:
- 1 января — Василия (было 14 января);
- 7 января — Ивана (было 21 января);
- 12 января — Татьяны (было 25 января);
- 17 января — Антония (было 30 января);
- 19 января — Макария (было 1 февраля);
- 21 января — Максима (было 3 февраля);
- 24 января — Ксении (было 6 февраля);
- 25 января — Григория (было 7 февраля);
- 30 января — трех святых: Василия, Григория и Иоанна (было 12 февраля);
- 25 февраля — Тарасия (было 10 марта);
- 17 марта — Алексея (было 31 марта);
- 19 марта — Дарии (было 2 апреля);
- 23 апреля — Юрия (было 6 мая);
- 5 мая — Ирины (было 18 мая);
- 9 мая — "пожилого Николая" (было 22 мая);
- 21 мая — Константина и Елены (было 3 июня);
- 1 июня — Юстина (было 14 июня);
- 24 июня — Ивана (было 7 июля);
- 29 июня — Петра и Павла (было 12 июля);
- 4 июля — Марты (было 17 июля);
- 11 июля — Ольги (было 24 июля);
- 15 июля — Владимира (было 28 июля);
- 20 июля — Илье (было 2 августа);
- 24 июля — Бориса и Глеба, Кристины (было 6 августа);
- 17 августа — Мирона (было 30 августа);
- 26 августа — Адриана и Натальи (было 8 сентября);
- 17 сентября — Веры, Надежды, Любви и их матери Софии (было 30 сентября);
- 7 октября — Юстины (было 20 октября);
- 14 октября — Назария (было 27 октября);
- 26 октября — Дмитрия (было 8 ноября);
- 29 октября — Анастасии (было 11 ноября);
- 30 октября — Зиновия (было 12 ноября);
- 8 ноября — Михаила (было 21 ноября);
- 18 ноября — Романа (было 1 декабря);
- 24 ноября — Екатерины (было 7 декабря);
- 30 ноября — Андрея (было 13 декабря);
- 6 декабря — Николая было (19 декабря);
- 9 декабря — Анны (было 22 декабря);
- 11 декабря — Даниила (было 24 декабря);
- 21 декабря — Юлианы (было 3 января);
- 26 декабря — Марии и Иосифа (было 8 января);
- 27 декабря — Степана было (9 января);
- 31 декабря — Мелании (было 13 января).
Также известно, что будут изменены даты празднования некоторых государственных праздников, связанных с церковным календарем. В частности, теперь День защитников и защитниц Украины мы будем праздновать 1 октября.