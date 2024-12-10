Когда температура опускается до -10, сделайте это с курятником: куры поблагодарят вас яйцами за тепло

В зимний период курам требуется не только специальный рацион, но и тепло в курятнике. Только тогда они будут регулярно уноситься.

Зимой, когда начинаются сильные морозы, куры-несушки прекращают нести яйца. Дополнительно снижается их иммунитет, что повышает риск развития различных заболеваний. Чтобы решить эти проблемы, специалисты советуют утеплить курятник. Конечно, его можно отапливать, но вы можете обустроить все так, чтобы куры не замерзли и несли яйца зимой и без этого.

Существует один очень простой метод утепления стенок курника. Речь идет об камышах. Хотя некоторые выбирают для утепления пенопласт, большой минус этого материала в том, что куры начинают его клювать. Поэтому поверх пенопласта обязательно прибавляют деревянные доски. Иногда, если курятник не из дерева, стены обшивают фольгированным пенофолом.

Но камыш является более простым и натуральным материалом. Для его использования сначала делают обрешетку на расстоянии 25 см от стены, затем пространство между стеной и обрешеткой заполняют тростником. Дополнительно изнутри стены можно отделать тонким шифером или с наружной стороны использовать штукатурку. Это эффективный и бюджетный метод.

Главными преимуществами камыша можно назвать следующие: он не гниет, в нем не заводятся мыши, а его теплоизоляция ничем не хуже пенопласта.

Читайте также: