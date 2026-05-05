Когда Теплого Николая: как спасли мощи святого чудотворца и почему этот праздник особенный

Украинцы привыкли к зимнему дню святого Николая — 6 декабря, когда по церковной традиции вспоминается завершение земной жизни святителя Николая и его переход в вечность.

Однако существует и другая важная дата — 9 мая, связанная не с рождением или смертью святого, а с событием особого значения: перенесением его мощей из древних Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Именно это событие и послужило основой для народного названия «Теплый Николай». И зимний, и весенний праздник посвящены одной фигуре — святителю Николаю Чудотворцу, одному из самых известных покровителей христианского мира.

Что символизирует 9 мая в церковном календаре

По объяснению ПЦУ, 9 мая — это день воспоминания исторического события, когда святые мощи Николая были перенесены:

из города Миры Ликийские (территория современной Турции);

в город Бари в Италии, большой морской порт.

Это событие произошло в 1087 году и стало важным этапом распространения почитания святого Николая в Западной Европе.

Жизнь и служение святителя Николая

Святой Николай более четверти века был архиепископом города Миры Ликийские. Там же он завершил свою земную жизнь в 335 году после болезни и был похоронен.

Его мощи оставались в этом городе почти семь веков, пока исторические события не изменили их судьбу.

Как произошел перенос мощей святого

Впоследствии регион Малой Азии подвергся нападениям и разрушениям, из-за чего город Миры был уничтожен. По церковному преданию, одному священнику из итальянского Бари во сне явился сам святитель Николай и приказал перенести его мощи в более безопасное место.

После этого жители Бари отправились по морю в Мир, где:

нашли мощи святого;

загрузили их на корабль;

перевезли в Италию в сопровождении духовенства.

Путешествие началось 11 апреля, а 9 мая мощи прибыли в Бари.

Как встретили святые мощи в Италии

В Баре мощи святителя Николая встретили с большим уважением. Местные жители вышли навстречу с молитвами, свечами и ладаном.

Сначала святыню разместили в церкви святого Иоанна Предтечи у моря, где впоследствии начали совершаться многочисленные исцеления и чудеса.

Со временем был построен новый храм в честь святого Николая, а мощи торжественно перенесли в серебряную раку, где они хранятся и по сей день.

Традиции Теплого Николая сегодня

В современной Украине 9 мая — это день особого церковного почитания святителя. В храмах Православной Церкви Украины проходят торжественные богослужения, а верующие обращаются с молитвами к святому Николаю.

Также присоединиться к службе можно онлайн — через прямую трансляцию богослужений.

