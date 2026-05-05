- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда Теплого Николая: как спасли мощи святого чудотворца и почему этот праздник особенный
В народе этот церковный праздник известен под названиями «Теплый», «Весенний» или «Летний Николай».
Украинцы привыкли к зимнему дню святого Николая — 6 декабря, когда по церковной традиции вспоминается завершение земной жизни святителя Николая и его переход в вечность.
Однако существует и другая важная дата — 9 мая, связанная не с рождением или смертью святого, а с событием особого значения: перенесением его мощей из древних Мир Ликийских в итальянский город Бари.
Именно это событие и послужило основой для народного названия «Теплый Николай». И зимний, и весенний праздник посвящены одной фигуре — святителю Николаю Чудотворцу, одному из самых известных покровителей христианского мира.
Что символизирует 9 мая в церковном календаре
По объяснению ПЦУ, 9 мая — это день воспоминания исторического события, когда святые мощи Николая были перенесены:
из города Миры Ликийские (территория современной Турции);
в город Бари в Италии, большой морской порт.
Это событие произошло в 1087 году и стало важным этапом распространения почитания святого Николая в Западной Европе.
Жизнь и служение святителя Николая
Святой Николай более четверти века был архиепископом города Миры Ликийские. Там же он завершил свою земную жизнь в 335 году после болезни и был похоронен.
Его мощи оставались в этом городе почти семь веков, пока исторические события не изменили их судьбу.
Как произошел перенос мощей святого
Впоследствии регион Малой Азии подвергся нападениям и разрушениям, из-за чего город Миры был уничтожен. По церковному преданию, одному священнику из итальянского Бари во сне явился сам святитель Николай и приказал перенести его мощи в более безопасное место.
После этого жители Бари отправились по морю в Мир, где:
нашли мощи святого;
загрузили их на корабль;
перевезли в Италию в сопровождении духовенства.
Путешествие началось 11 апреля, а 9 мая мощи прибыли в Бари.
Как встретили святые мощи в Италии
В Баре мощи святителя Николая встретили с большим уважением. Местные жители вышли навстречу с молитвами, свечами и ладаном.
Сначала святыню разместили в церкви святого Иоанна Предтечи у моря, где впоследствии начали совершаться многочисленные исцеления и чудеса.
Со временем был построен новый храм в честь святого Николая, а мощи торжественно перенесли в серебряную раку, где они хранятся и по сей день.
Традиции Теплого Николая сегодня
В современной Украине 9 мая — это день особого церковного почитания святителя. В храмах Православной Церкви Украины проходят торжественные богослужения, а верующие обращаются с молитвами к святому Николаю.
Также присоединиться к службе можно онлайн — через прямую трансляцию богослужений.