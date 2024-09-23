Когда Украина празднует День святого Николая в 2024 году: что это за фигура, какие традиции существуют

Для украинцев День святого Николая всегда был особенной датой. Особенно его ожидает детвора, получающая в праздник подарки под подушку. С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство церковных праздников мы празднуем 13 дней раньше.

До перехода на новый календарь в Украине День святого Николая отмечали 19 декабря. Однако, уже в прошлом, 2023 году, дата праздника изменилась на 6 декабря. Такой же она остается и в этом году. Приходится дата на пятницу.

Святой Николай: история

Хотя в современной культуре святой Николай стал больше праздничным персонажем, неким добрым дедушкой, который приносит подарки вежливым деткам и кладет их под подушкой. Однако его отождествляют с образом христианского святого Николая Чудотворца, который жил в реальности.

Он родился на полуострове Ликия в городе Патаре между 270 и 286 годами. Сейчас это территория Турции. Первоначально Николай был епископом и даже совершал паломничество в Святую Землю и Египет. Во времена гонений за христианами подвергся пыткам со стороны римского императора, сидел в тюрьме, но впоследствии был освобожден.

Впервые чествовать память святого Николая Чудотворца начали примерно в VI веке. Тогда его тело было перевезено итальянскими купцами из Миры в Бари. Здесь его мощи хранятся и в наши дни.

Именно на основе образа Николая Чудотворца во многих странах мира появился персонаж Святого Николая. В англоязычных странах, в частности, в США, Англии и т.д., его называют Санта Клаус. Здесь он приходит к детям в ночь на 25 декабря, то есть на Рождество.

Какие легенды о святом Николае существуют

6 декабря — День святого Николая / Фото: Unsplash

Издавна святого Николая считали не только покровителем детей, но и покровителем путешественников, моряков и пекарей. По легенде он родился в состоятельной семье, но во взрослом возрасте стал аскетом, поэтому раздал свое состояние беднякам. Время от времени он приносил в детские дома игрушки, теплые вещи и т.д.

Существует популярная история, рассказывающая о том, как святой помог трем сестрам. Из-за их бедности никто не хотел брать их в жены. Поэтому Николай решил подбросить ночью им в дом три мешочка с золотом. Они попали в носки, которые сушились над камином. Так появилась европейская традиция оставлять подарки в носках.

По преданию он также исцелял больных, освобождал пленных, помогал невиновным. Именно поэтому Церковь и канонизировала Николая Чудотворца.

6 декабря — День святого Николая: традиции среди украинцев

Во времена Советского Союза вместо образа святого Николая власти пытались насадить украинцам антирелигиозного Деда Мороза. После обретения независимости в Украине постепенно начали возвращаться традиции прошлых лет. В частности, к деткам снова начал приходить святой Николай.

Одной из любимых традиций этого праздника среди детей является получение подарков, которые кладут под подушкой. Существует обычай писать письма святому, в которых просить желаемые вещи и перечислять свои добрые дела за год. По легенде послушным деткам Николай приносит именно подарки, а непослушным кладет под подушку резочку.

В церквях проходят церковные богослужения, поэтому верующие обязательно идут в храм, чтобы помолиться святому, попросить его покровительства. В школах и детсадах проходят праздничные представления, дети поют песни и рассказывают стихи об этом празднике.

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