Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2025 году: основные традиции самого светлого церковного дня года

Воскресение Христово, известное также как Пасха, является одним из самых главных праздников в христианской традиции.

В отличие от Рождества Христова, дата Пасхи меняется каждый год. Она определяется в зависимости от даты первой полной Луны после весеннего равноденствия.

Когда будет Пасха в 2025 году

В 2025 году христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Воскресение Христово одновременно, 20 апреля.

Пасха является официальным праздником в Украине. Поскольку оно всегда приходится на воскресенье, следующий понедельник обычно выходной. Однако это правило не действует во время военного положения. Поэтому если военное положение продлится, понедельник 21 апреля 2025 года будет рабочим днем.

Пасха, Страстная неделя, Великий пост: основные традиции

Празднования Пасхи предшествует Великий пост, который длится семь недель. В этот период верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, таких как мясо, яйца, молоко и масло.

Последняя неделя перед Пасхой, Страстная неделя, имеет особое значение для христиан. В эти дни вспоминают Страсти Христовы и его последние дни на земле.

Пасха: традиции / Фото: Unsplash

Каждый день Страстной недели имеет свое значение:

Большой понедельник посвящен упоминанию ветхозаветного патриарха Иосифа и проклятию смоковницы. В этот день также начинается подготовка к мироношению — миро готовят с понедельника по среду, а в четверг его освящают.

посвящен упоминанию ветхозаветного патриарха Иосифа и проклятию смоковницы. В этот день также начинается подготовка к мироношению — миро готовят с понедельника по среду, а в четверг его освящают. Во вторник Страстной недели верующие вспоминают, как Христос учил в храме Иерусалимском, и народ считал Его пророком.

Страстной недели верующие вспоминают, как Христос учил в храме Иерусалимском, и народ считал Его пророком. Большая среда (Страстная среда) — день, когда Иисус был предан страданиям и смерти. В этот день в службе прославляется "грешница", излившая миро на голову Иисуса, и осуждается измена Иуды.

— день, когда Иисус был предан страданиям и смерти. В этот день в службе прославляется "грешница", излившая миро на голову Иисуса, и осуждается измена Иуды. В Чистый четверг верующие вспоминают установление таинства Евхаристии – причастия Тела и Крови Христовых.

верующие вспоминают установление таинства Евхаристии – причастия Тела и Крови Христовых. Великая пятница – самый скорбный день, когда Иисуса распяли и Он умер, искупив грехи человечества. В этот день верующие обычно проводят время в размышлениях и упоминаниях о жизни и учении Христа.

– самый скорбный день, когда Иисуса распяли и Он умер, искупив грехи человечества. В этот день верующие обычно проводят время в размышлениях и упоминаниях о жизни и учении Христа. В субботу вспоминают, как Иисус, согласно Библии, сошел в ад и вывел праведников. Вечером субботы начинается праздничное богослужение в храмах.

Пасхи и пасхальные яйца следует освятить до восхода солнца. После этого нужно поделиться подаянием с нуждающимися, что, по верованиям, приносит благополучие в дом. После полуночи проводится торжественная Пасха заутреня в храмах и церквях. В воскресенье на Пасху вся семья собирается вместе за праздничным столом, чтобы разговиться. Трапезу обычно начинают с яиц.

Что нельзя делать на Пасху

Церковь подчеркивает, что не следует приносить в церковь все без исключения для освящения.

На Пасху нельзя святить:

алкоголь,

блюда, приготовленные из крови животных,

фрукты и овощи,

материальные ценности

Также есть определенные ограничения в действиях на Пасху:

нельзя выполнять тяжелую физическую работу, заниматься домашними делами — нельзя строить, ремонтировать, убирать или стирать,

нельзя ссориться, ругаться или иметь плохие намерения, хотя это, конечно, не следует делать в любой день,

на Пасху нельзя венчаться или посещать кладбище.

Освященную пищу нельзя выбрасывать – ее рекомендуется отдать животным или сжечь.

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