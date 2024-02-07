Когда украинцы переходят на летнее время в 2024 году: в какую сторону переводим стрелки часов

Каждый год в Украине и некоторых других странах мира дважды переводят стрелки часов. И уже совсем скоро украинцы будут переходить на летнее время.

Каждый год у украинцев возникает вопрос: зачем мы дважды переводим стрелки часов — сначала на летнее время, а потом на зимнее? Делается так, чтобы как можно более эффективно использовать световой день зимой, сократить потребление электроэнергии для отопления и освещения. Когда пройдет переход на летнее время в 2024 году?

Когда переходят на летнее время в 2024 году: основные моменты

13 мая 1996 года Кабинет министров Украины издал постановление "О порядке исчисления времени на территории Украины", согласно которому дважды в год украинцы должны переводить стрелки часов.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад".

То есть переход на летнее время 2024 года состоится в ночь на 31 марта в 03:00. Стрелки часов придется перевести на один час вперед (т.е. с 03:00 до 04:00). Таким образом, мы будем спать в ту ночь на целый час меньше.

Существуют противники такого перехода, которые считают, что подобные скачки во времени негативно влияют на человеческий организм. В частности, они нарушают биоритмы, потому ухудшается самочувствие и снижается работоспособность.

Верховная Рада Украины не раз пыталась обсудить переход на летнее и зимнее время с общественными деятелями, но этот вопрос так и остается неопределенным. Напомним, что не только Украина, но и около 70 стран мира дважды в год переводят часы. А вот 135 стран мира никогда такую практику не вводили или отказались от нее.

Когда произойдет смена времени и как ее "не проспать"

Переход на летнее время 2024 года / Фото: Unsplash

В современном мире почти все часы переходят на летнее (или зимнее) время автоматически. Это возможно благодаря тому, что производители устанавливают автоматическую синхронизацию времени по заводским настройкам. То есть, если устройство подключено к Сети, оно самостоятельно синхронизируется с серверами точного времени.

То есть вы можете не переживать о смартфонах, современных мобильных телефонах, ноутбуках, планшетах, персональных компьютерах и даже электронных книгах, которые используют Сеть.

А вот обычные часы, будильники, механические приборы придется переводить вручную. Чтобы не забыть этого сделать, следует оставить себе напоминание. К примеру, установить на смартфоне будильник или прикрепить напоминание на холодильник. Конечно, накануне все средства массовой информации дополнительно упомянут украинцами о переходе на летнее время 2024 года.

Как перевод часов влияет на организм и можно ли не переходить

Врачи утверждают, что переход на летнее или зимнее время однозначно вредит нашему здоровью. В частности, можно заметить следующие симптомы:

головная боль:

рост риска инфаркта;

обострение хронических заболеваний;

чувство усталости.

В эти дни значительно возрастает количество ДТП, а также ухудшается качество и продолжительность сна. Поэтому специалисты советуют за несколько дней до 31 марта начать ложиться спать часом раньше. Так вы создадите привычку.

К сожалению, отказ от перевода часов в Украине приведет ко многим неудобствам. И всё дело в большой площади нашей страны. Если навсегда оставить летнее время, тогда зимой в Ужгороде солнце будет сходить в 9:20 утра, а оставив зимнее время в Харькове летом солнце будет сходить в 03:00, а заходить только в 19:27 вечера.

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