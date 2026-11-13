Когда украшать елку в этом году: таролог назвала особые даты

Елка. / © Pixabay

Реклама

Вокруг украшения новогодней елки существует немало традиций и примет. Издавна это издавна связывают с надеждами на счастливые перемены, благосостояние, финансовое состояние и осуществление заветных желаний. Поэтому тарологи советуют обратить внимание на конкретные дни для украшения праздничного дерева.

Когда наряжать елку в этом году, рассказала таролог Диана Мизина.

Реклама

Тарологи и поклонники эзотерики убеждены, что есть особые даты, когда следует устанавливать и наряжать елку, чтобы символически настроиться на желаемые изменения в жизни. По их словам, каждая дата имеет собственную символику и энергетику, поэтому может стать своеобразной точкой отсчета для изменений, осуществления мечтаний и привлечения желаемого в новом году.

Реклама

Для удачи в карьере:

13–15 ноября

10–12 декабря

Для денежного довольствия:

23–24 ноября

5–6 декабря

20–21 декабря

Для успеха в любви:

3–4 декабря

Для семьи и покупки недвижимости:

Реклама

27–28 ноября

24–25 декабря

Для популярности и высокого статуса:

29–30 ноября

26–27 декабря

Для путешествий:

8–9 декабря

22–23 декабря

25–26 декабря

Напомним, мы писали о том, какие пять черт характера присущи людям, которые рано украшают елку.

Новости партнеров

Новости партнеров