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Когда украшать елку в этом году: таролог назвала особые даты
Считается, что правильно выбранный день помогает привлечь финансовое благополучие, успех в карьере, любовь, семейную гармонию и новые возможности.
Вокруг украшения новогодней елки существует немало традиций и примет. Издавна это издавна связывают с надеждами на счастливые перемены, благосостояние, финансовое состояние и осуществление заветных желаний. Поэтому тарологи советуют обратить внимание на конкретные дни для украшения праздничного дерева.
Когда наряжать елку в этом году, рассказала таролог Диана Мизина.
Тарологи и поклонники эзотерики убеждены, что есть особые даты, когда следует устанавливать и наряжать елку, чтобы символически настроиться на желаемые изменения в жизни. По их словам, каждая дата имеет собственную символику и энергетику, поэтому может стать своеобразной точкой отсчета для изменений, осуществления мечтаний и привлечения желаемого в новом году.
Для удачи в карьере:
13–15 ноября
10–12 декабря
Для денежного довольствия:
23–24 ноября
5–6 декабря
20–21 декабря
Для успеха в любви:
3–4 декабря
Для семьи и покупки недвижимости:
27–28 ноября
24–25 декабря
Для популярности и высокого статуса:
29–30 ноября
26–27 декабря
Для путешествий:
8–9 декабря
22–23 декабря
25–26 декабря
Напомним, мы писали о том, какие пять черт характера присущи людям, которые рано украшают елку.