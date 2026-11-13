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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Когда украшать елку в этом году: таролог назвала особые даты

Считается, что правильно выбранный день помогает привлечь финансовое благополучие, успех в карьере, любовь, семейную гармонию и новые возможности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Елка.

Елка. / © Pixabay

Вокруг украшения новогодней елки существует немало традиций и примет. Издавна это издавна связывают с надеждами на счастливые перемены, благосостояние, финансовое состояние и осуществление заветных желаний. Поэтому тарологи советуют обратить внимание на конкретные дни для украшения праздничного дерева.

Когда наряжать елку в этом году, рассказала таролог Диана Мизина.

Тарологи и поклонники эзотерики убеждены, что есть особые даты, когда следует устанавливать и наряжать елку, чтобы символически настроиться на желаемые изменения в жизни. По их словам, каждая дата имеет собственную символику и энергетику, поэтому может стать своеобразной точкой отсчета для изменений, осуществления мечтаний и привлечения желаемого в новом году.

Для удачи в карьере:

  • 13–15 ноября

  • 10–12 декабря

Для денежного довольствия:

  • 23–24 ноября

  • 5–6 декабря

  • 20–21 декабря

Для успеха в любви:

  • 3–4 декабря

Для семьи и покупки недвижимости:

  • 27–28 ноября

  • 24–25 декабря

Для популярности и высокого статуса:

  • 29–30 ноября

  • 26–27 декабря

Для путешествий:

  • 8–9 декабря

  • 22–23 декабря

  • 25–26 декабря

Напомним, мы писали о том, какие пять черт характера присущи людям, которые рано украшают елку.

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