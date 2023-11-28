Когда украшать новогоднюю елку 2024 года: места, где ее лучше не ставить

Какого числа ставить елку на Новый год 2024, в каких местах лучше ее не ставить
Новый год вскоре постучается в дверь, многие украинцы уже готовятся к новогодним и рождественским праздникам. Многих интересует, когда в этом году ставить елку.
Лучшие даты, когда ставить елку на 2024 год
Если ставить живую елку, чтобы хвоя не осыпалась, нужно это делать максимум за две недели до Нового года.
- Можно поставить елку 5 декабря на день Святого Николая, чтобы удобрить его.
- Поклонники фэн-шуй предлагают поставить елку в день зимнего солнцестояния, то есть 22 декабря.
- Лучше всего поставить елку на Сочельник – 24 декабря, ведь какое Рождество без елки и праздничной атмосферы.
- Можно поставить символ Нового года в канун новогодней ночи – 31 декабря.
Места, где лучше не ставить елку
Американская дизайнер Эмили Симмонс порекомендовала места в доме, в которых лучше всего расположить елку, чтобы максимально использовать пространство дома, а также локации, где лучше ее не ставить.
Дизайнер призывает не ставить елку напротив окна, как это традиционно делают семьи под влиянием культовых рождественских фильмов. Во-первых, это признак безвкусицы. Когда люди ставят елку у окна, они, как правило, стремятся похвастаться своей новогодней красавицей, необычными игрушками и иллюминацией перед соседями и случайными прохожими.
Во-вторых, такая положение елки уменьшает доступ света в комнату. "Конечно, живая елка требует много солнечного света, однако учтите, что его избыток может очень быстро высушить дерево. Кроме того, заблокировать доступ к помещению солнечных лучей. Это создаст темную, удручающую и холодную атмосферу в вашей комнате, а это совсем не то что вы хотите видеть на праздник", – отмечает дизайнер.
Эмили предлагает "поставить елку сбоку от окна или ближе к окну, не выходящему на юг. Дневной свет не будет ослеплять вашу елку, а наоборот выгодно будет подсвечивать блестящие игрушки. Это создаст сказочную атмосферу праздника в вашем доме!".
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