Когда украшать новогоднюю елку 2024 года: места, где ее лучше не ставить

Какого числа ставить елку на Новый год 2024, в каких местах лучше ее не ставить

Новый год вскоре постучается в дверь, многие украинцы уже готовятся к новогодним и рождественским праздникам. Многих интересует, когда в этом году ставить елку.

Лучшие даты, когда ставить елку на 2024 год

Если ставить живую елку, чтобы хвоя не осыпалась, нужно это делать максимум за две недели до Нового года.

Можно поставить елку 5 декабря на день Святого Николая, чтобы удобрить его.

Поклонники фэн-шуй предлагают поставить елку в день зимнего солнцестояния, то есть 22 декабря.

Лучше всего поставить елку на Сочельник – 24 декабря, ведь какое Рождество без елки и праздничной атмосферы.

Можно поставить символ Нового года в канун новогодней ночи – 31 декабря.

Места, где лучше не ставить елку

Американская дизайнер Эмили Симмонс порекомендовала места в доме, в которых лучше всего расположить елку, чтобы максимально использовать пространство дома, а также локации, где лучше ее не ставить.

Дизайнер призывает не ставить елку напротив окна, как это традиционно делают семьи под влиянием культовых рождественских фильмов. Во-первых, это признак безвкусицы. Когда люди ставят елку у окна, они, как правило, стремятся похвастаться своей новогодней красавицей, необычными игрушками и иллюминацией перед соседями и случайными прохожими.

Во-вторых, такая положение елки уменьшает доступ света в комнату. "Конечно, живая елка требует много солнечного света, однако учтите, что его избыток может очень быстро высушить дерево. Кроме того, заблокировать доступ к помещению солнечных лучей. Это создаст темную, удручающую и холодную атмосферу в вашей комнате, а это совсем не то что вы хотите видеть на праздник", – отмечает дизайнер.

Эмили предлагает "поставить елку сбоку от окна или ближе к окну, не выходящему на юг. Дневной свет не будет ослеплять вашу елку, а наоборот выгодно будет подсвечивать блестящие игрушки. Это создаст сказочную атмосферу праздника в вашем доме!".

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