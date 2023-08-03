Когда Успение праведной Анны 2023: что нельзя делать, текст молитвы и как ее читать

Когда Успение праведной Анны

2023 верующие в Украине празднуют Успение праведной Анны 7 августа. Однако уже после перехода Православной Церкви Украины (ВЦУ) на новый календарь 1 сентября 2023 года дата празднования изменится на 25 июля.

День посвящен матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа – Анне. Особенно свято чтят беременные женщины, а также те, кто хочет забеременеть. Издавна считалось, что если обратиться к праведной с молитвой в этот день, то она обязательно поможет.

Что означает Успение праведной Анны

Родилась она в семье первосвященника в I веке нашей эры, в юности стала женой Иоакима и переехала с ним в Назарет Галилейский. К сожалению, у пары не получалось завести детей до самой старости. Это их очень огорчало, ведь у евреев того времени бесплодие считалось проклятием. Как-то Анна проходила под лавровым деревом, увидела на нем гнездо с птенцами и начала молиться Богу, чтобы тот послал ей и Иоакиму ребенка. Она даже пообещала посвятить ребенка служению Господу, если его просьба будет услышана. Сразу после того, перед Анной предстал ангел Гавриил и сообщил, что скоро у нее родится ребенок Мария.

В то же время Иоаким молился в пустыне за детей. К нему также прилетел ангел, который рассказал, что Господь подарит ему с Анной ребенка и повелел как можно скорее возвращаться в Иерусалим.

Через девять месяцев у Анны родилась дочь, которую она назвала Марией, помня наставления ангела. К трехлетнему возрасту ее воспитывали родители, а затем отдали на служение Господу в храм. После введения Марии в храм Иоаким умер (ему было уже 80 лет), Анна пережила его на три года и умерла в возрасте 79 лет.

Что нельзя делать на Успение праведной Анны

В народе верили, что беременным женщинам в этот день запрещено работать. Считалось, что любое дело будущей матери сказывается на жизни и здоровье ребенка. К примеру, если она будет шить и запутается нить, то пуповина может опутать шею младенца во время рождения.

Церковь запрещает в этот день устраивать громкие и веселые гуляния. Нельзя ругаться, злословить, оскорблять других. Лучше провести день в молитве и прислушиваться к себе.

Молитвы к праведной Анне, которые нужно читать в день Успения святой

Заместительная молитва:

С сердцем, полным искреннейшего уважения, предаюсь Тебе, блаженная святая Анна!

Ты – это привилегированное и особенно любимое сотворение, которое своими необыкновенными добродетелями и святостью заслужило себе Бога на высшую милость: дать жизнь сокровищнице всех благ, той блаженной между женщинами, Матери Воплощенного Слова, Пресвятой Деве Марии.

Прошу Тебя, милостивейшая Святая, призывай принять меня в число Твоих праведных слуг.

Молитва будущей матери за покровительством св. Анны:

Преславная мать Анна, Всевышний Господь сделал тебя защитницей и покровительницей всех беременных. ревностно прошу тебя, благослови меня и дитя мое, которое я ношу под сеpцем, и да одарит его Господь благими задатками. Осознавая, что уже теперь, перед родами, я отвечаю за мое дитя, умоляю Тебя о помощи. Выпроси для меня благочестивую жизнь, святую молитву и благочестивые мысли. Святая мать Анна, помоги мне в тяжелое время моих родов. Дай мне тогда крепкое терпение и жертвенную любовь к Богу. И пусть вскоре станет дитя мое чадом Божиим через святое Крещение, а через доброе воспитание – верным чадом Святой Церкви Господа. Святая мать Анна, на тебя полагаюсь. Аминь.

Молитва святой Анне, которая помогает забеременеть:

О славная Праздник Анна! Ты полна сострадания к призывающим Тебя и полна любви к страждущим. Подавленные тяжестью моих бед, я упаду к Твоим стопам и покорно умоляю: возьми под Твою особую опеку мое намерение, которое я ныне подаю Тебе… (Просить). Пожалуйста, преставь его Твоей Доне, Пречистой Деве Мечты, и помести его перед Троном Иисусом, чтобы Он довел это намерение до счастливого завершения. Но, прежде всего, получи для меня милость когда-нибудь увидеть Его целую вечность вместе с Тобой и с Марией, и со всеми Святыми.

Аминь.

(Одно) ”Отче наш” и ”Богородице Дево”).

О Иисусе, Пресвятая Мария, Святая Анна!

Помогите мне сейчас и в часе моей смерти.

Хорошо Праздник Анно! Заступайся за меня. Аминь.