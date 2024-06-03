Когда в этом году Маковея в Украине: Медовый Спас будем праздновать по новому календарю

С 1 сентября 2023 украинцы празднуют Маковея или Медовый Спас по-новому. Из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь даты многих церковных праздников изменились.

Каждый год в конце лета верующие в Украине празднуют особый период, который называется "Спасовка". Начинается он с праздника Маковея, который еще носит название Медовый Спас.

Ранее в Украине Медовый Спас отмечали 14 августа. Однако 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому большинство церковных праздников теперь приходится на другие даты.

По новому календарю украинские верующие будут праздновать Маковея 1 августа.

Что такое Маковея: история праздника

В церковном календаре праздник называется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня. По преданию, когда часть креста, на котором распяли Иисуса Христа, помогла спасти жителей Константинополя от страшной эпидемии.

Святыню тогда священники погрузили в водоем, после чего все следы болезни исчезли. Отсюда, говорят историки, и пошло народное название "Спас" — ведь праздник связан со Спасителем человечества Сыном Божьим.

Маковея: традиции праздника

Что можно и что нельзя делать в Медовый Спас / Фото: Unsplash

Традиционно в Медовый Спас верующие несут в церковь корзины с медом, маками и разнотравьем для освящения. Этот обычай происходит от древних времен, когда Господу преподносили первый урожай как благодарность за него. Мак освящают на Маковея потому, что этот день также приурочен семи мученикам Маккавеев, которые были замучены за свою веру.

Именно от Маковея начинается двухнедельный пост, носящий название Успенский. Заканчивается он перед великим праздником – Успением Пресвятой Богородицы (15 августа по новому календарю).

Букет из маков и разнотравья после освящения принято хранить за иконами. В букет часто кроме головок мака кладут георгины, бархатцы, астры, гвоздику, базилики, мяту, чабрец и т.д. Освященные высушенные цветы считались целебными, их давали скоту, когда он болел.

Чтобы год был сытным перед походом в церковь обязательно садились за обильный завтрак. На Медовый Спас во многих регионах Украины пекли пирожки с маком. А еще существовало поверье, что в этот день Бог прощает женщинам все их грехи, если они искренне помолятся.

Что нельзя делать на Маковея

Прежде всего, запреты касаются того, что можно класть в корзину для освящения. Так, запрещено освящать в этот день алкогольные напитки, мясные изделия, деньги или другие материальные ценности.

Существовал строгий запрет на громкие вечеринки, шумные разговоры и веселье. Нельзя заниматься домашними делами, уборкой. А еще не стоит ссориться или выяснять отношения. Лучше не желайте в Медовый Спас зла, даже своим врагам. Иначе все беды вернутся к вам сторицей.

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