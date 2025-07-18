Когда в этом году Успение Пресвятой Богородицы: дата по новому календарю, которую можно и нельзя делать, как молиться

Когда Успение Пресвятой Богородицы 2025 года / © Pixabay

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В то же время именно в этот день завершается Успенский пост, который длится две недели. Поэтому верующие накрывают праздничный стол, отмечают важный праздник в кругу самых родных.

Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году: дата по новому календарю

После перехода на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 года верующие ПЦУ и УГКЦ празднуют большинство церковных праздников на 13 дней раньше. Касается это и Успения Пресвятой Богородицы, которое раньше приходилось на 28 августа, а теперь празднуется 15 августа.

История праздника

Согласно Священному Писанию, Дева Мария провела последние два года своей жизни рядом с Иоанном Богословом, которого Иисус Христос просил заботиться о ней. За три дня до смерти Богородица встретилась с архангелом Гавриилом, который и сказал ей, что ее земной путь завершается.

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После этого апостолы оставили все те места, где они в то время проповедовали, чтобы отправиться в Иерусалим. Они собрались у ложа Девы Марии, чтобы проститься с Матерью Христа. В этот момент Иисус явился в белом свете среди ангелов и душа Богородицы отошла в вечность. Через некоторое время, когда ученики Спасителя открыли гроб, увидели, что тело Девы Марии исчезло.

Традиции праздника: что можно и нельзя делать

В древности после Успения Пресвятой Богородицы девушки больше не занимались тяжелым физическим трудом. Также с этого дня начинался период свадеб.

На сам праздник верующие посещают церковь, ставят свечу у иконы Божией Матери и молятся о здоровье своих близких. После богослужения дома обязательно накрывают праздничный стол с разными яствами.

15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, запрещено:

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носить грязную и старую обувь;

играть свадьбу;

обижаться, ссориться;

тяжело работать;

брать в руки острые предметы;

ходить босиком по траве;

разводить огонь в доме;

молодым девушкам по сей день запрещается стричь волосы.

В народе часто говорили: “Какая погода на Успение Богородицы — такова будет и осень.”

Молитва к Деве Марии

О, Дева Мария, Матерь наша, Отец Небесный сделал Тебя Храмом и инструментом Святого Духа, чтобы, приняв от Тебя плоть, Пророческое Слово вошло в мир и поселилось с нами.

Ты, о Матерь, всегда была для нас той ведущей звездой, ведущей к дому Отца. Как когда-то в Кане Галилейской Ты говорила к нашим праотцам, так и ныне Ты обращаешься к нам со словами: «Сделайте все, что Он скажет вам» (Ин.2,5).

Божье убежище грешников, будь Господом помощью нам, несовершенным и немощным, Своим Небесным Покровом храни нас от зла, которое нам постоянно грозит. Скорбным утешение, как Мать, помоги нам, когда у нас исчерпывается надежда и силы для доброй христианской жизни. Вместе с нами выпроси у Сына Своего больным исцеление и благодать здоровья души и тела для всех слабых и страдающих.

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Господней милостью и премудростью детей научи любви к Богу и людям, к Святой Церкви и к нашей дорогой Родине. Выпроси им у Христа Спасителя любовь родителей и воспитателей. Укрепи наши семьи, чтобы они были сильны Богом.

Просим, чтобы молодежи Господь дал надлежащие силы и благословения быть верной Богу, а также мудрость в познании красоты и достоинства человеческой личности, значение семейной жизни, величие материнства и ответственность отцовства.

Пусть по Твоему святому покровительству Отец Небесный пробудит и, прежде всего, среди нашей молодежи многочисленные призвания к священническому и душепастырскому, монашескому и миссионерскому, а также евангелизационному и катехизическому, социально-благотворительному и иному служению и благословляет ее всеми.

А духовенству разных традиций и обрядов пусть Он дарит мужество провозглашать Евангелие Царства Божьего и радость верного служения Твоему Сыну в Святой Его Церкви Христовой, которая да будет дарована восстановлением ее единства и целостности, которая была в первоапостольские времена.

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В Отечестве нашем просим Тебя, чтобы Господь подал жить всем нам в ней в духе единения, истинного мира и братской любви и взаимопомощи, даровал сердце искреннее и открытое навстречу потребностям наших соседей и сограждан.

Сегодня мы вверяем себя Твоему Небесному покровительству, потому что испокон веков никто не слышал, чтобы кто-то из прибегающих к Тебе, просящих у Тебя Божьей помощи, был Тобой, а следовательно — Господом, заброшенным (молитва св. Бернарда).

Отдаем под Твой Божий Покров, Мария, нашу епархию и все общины на ее территории, чтобы они пользовались надлежащей свободой вероисповедания. Пусть храмы наполняются истинным служением и прославлением Бога, а верующие с воодушевлением и радостью приступают к Слову Божию и Святым Таинствам.

Молитвами нашими к Господу в скорбях не презри, о, Владычица наша, Заступница наша, Пресвятая Богородица. Аминь.

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