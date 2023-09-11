Когда в Украине будут праздновать День защитников и защитниц в 2023 году: новая дата, история праздника

День защитников и защитниц Украины перенесли в связи с изменением церковного календаря. Когда мы будем праздновать этот большой праздник?

Ежегодно важное событие Покрова Пресвятой Богородицы совпадало с празднованием Дня защитников и защитниц Украины. До перехода ПЦУ и УГКЦ на новый календарь, произошедший 1 сентября 2023 года, эти два праздника приходились на 14 октября. Но по новому лианскому календарю Покрова украинцы будут праздновать 1 октября. Соответственно изменилась и дата празднования Дня защитников и защитниц Украины.

День защитников и защитниц Украины 2023: история праздника

День защитников и защитниц Украины никогда не будет традиционным праздником с гуляниями и весельем. Для украинцев эта дата — возможность почтить воинов любого пола, защищающих независимость и суверенитет родной Родины. В этот день принято вспоминать не только нынешних героев, которые ежедневно защищают границы нашего государства от страны-агрессора, но и ветеранов Второй мировой войны, наших предков казаков, которые боролись за право на независимость.

Ранее украинцы праздновали День защитника Отечества, приходившийся на 23 февраля. Однако после начала боевых действий России на землях Украины 2014 года, дату праздника решили перенести. Причина была достаточно простой и понятной — день был создан в советское время.

День защитников и защитниц Украины 2023 / Фото: armyinform.com.ua

Новую дату выбрали совсем не случайно. Испокон веков Пресвятая Божья Матерь была защитницей воинов-защитников. Традиция очень древняя и происходит еще со времен Киевской Руси. Казаки даже называли Покров своей заступницей и всегда молились Деве Марии перед началом важных сражений. На Сечи была построена церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где собирались казаки поблагодарить защитницу после удачного похода.

Покров оберегает и настоящих защитников. Вместе со всеми украинскими воины просят Пресвятую Богородицу подарить мир Украине и защитить ее границы от врагов.

В день Покрова Пресвятой Богородицы празднуют не только День защитников и защитниц Украины. Это также День казачества.